Gezaghebber Bonaire wil in juli weer toeristen toelaten | Antilliaans Dagblad

Kralendijk – In juli 2020 wordt het volgens gezaghebber Edison Rijna weer mogelijk om vanuit een aantal Europese landen naar Bonaire te vliegen. Hij heeft hiervoor een verzoek ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Bonaire is volgens het Bestuurscollege (BC) in een andere fase terechtgekomen. In maart, bij het uitbreken van de coronacrisis, werd ervoor gekozen om eerst de volksgezondheid op Bonaire te beschermen. Het luchtruim ging dicht voor bezoekers van buiten. Mensen mochten ook niet meer in grote groepen bij elkaar komen en scholen gingen dicht. Dit had grote gevolgen voor de hele Bonairiaanse gemeenschap.

,,In de nieuwe fase kunnen weer mensen vanuit het buitenland naar Bonaire komen en dit is gunstig voor het toerisme, de belangrijkste pijler van de Bonairiaanse economie”, aldus het BC.

De overheid heeft besloten dat er wel een aantal regels van kracht blijft die sinds het uitbreken van het coronavirus gelden. Dit om te voorkomen dat er toch iemand ziek wordt.

,,Het is gebleken dat de kans op besmetting erg klein is als mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden en vaak de handen wassen. Zolang er geen vaccin is, is dit de manier hoe we met elkaar moeten blijven omgaan.”

Sinds april zijn er geen gevallen van besmetting meer gevonden op Bonaire en daardoor is de kans op besmetting volgens de overheid heel klein geworden en kunnen de grenzen weer open.

,,Het is berekend dat er bijvoorbeeld dertig volle vliegtuigen naar Bonaire moeten komen om één geval van Covid-19 op het eiland te krijgen.” De huisartsenzorg, het ziekenhuis en de publieke gezondheidszorg zijn, in tegenstelling tot drie maanden geleden, inmiddels goed voorbereid op een mogelijk geval van Covid-19.

,,We hebben veel waardering voor de wijze waarop de bevolking zich al die tijd aan de maatregel heeft gehouden. Ook rekenen we erop dat de mensen de komende tijd de discipline kunnen opbrengen om zich aan de hygiëneregels te blijven houden. Samen zijn we sterk tegen corona”, aldus het BC.

,,Bonaire volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus in de wereld en in de regio op de voet. Het team van de overheid dat zich bezighoudt met de coronamaatregelen weegt bij elke verandering af wat het beste is voor Bonaire. Als het nodig is komen we dan met nieuwe regels.”

Bron: Antilliaans Dagblad