Gouverneur Aruba reikt koninklijke onderscheidingen uit | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – Zeventien Arubanen hebben gisteren alsnog uit handen van gouverneur Alfonso Boekhoudt de eerder aan hen toegekende koninklijke onderscheiding ontvangen.

De lintjesregen, die traditioneel de dag voor Koningsdag plaatsvindt, kon dit jaar niet doorgaan vanwege de gevolgen van het Covid-19-virus.

De ontvangers van het lintje werden eerder al gebeld door de gouverneur, van wie ze hoorden dat aan hen een koninklijke onderscheiding was toegekend.

Jaarlijks worden de onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij. Vanwege de anderhalvemeterregel kregen de ontvangers van een lintje de onderscheiding niet opgespeld door de gouverneur. In plaats daarvan werden de lintjes overhandigd in een luxe doosje, waarna de gedecoreerde zijn of haar lintje zelf kon opspelden.

Daags voor Koningsdag heeft de gouverneur telefonisch contact opgenomen met de zeventien Arubaanse inwoners om hun te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen worden koninklijke onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van koning.

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn zes Arubanen benoemd, te weten Jacob Bult, Peter Paul Michael Theodoor Hermans, Imy Josephine Cecile Heinze-Lasten, Alexander Maarten Nieuwmeyer, Olga Josefina Buckley en Jan Willem van Nes. Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd Sebastian Israel Falcon, Elizabeth Phillis Craigg, Reuben Laurence Craigg, Maria Louisa Croes, Rolando Juan Croes, Edwardo Fernando de Graf, Jacobo Dominico Henriquez, Swinda Anastacia Thiel, Elba Lucilda Hirschfeld-Smith, George Jozef Geerman en José Bernardino Andrade do Salâo.

