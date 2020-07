Grens blijft open voor Aruba | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Vanaf vandaag komen weer reizigers uit de Verenigde Staten (VS) naar Aruba. Op Curaçao geldt code rood voor de VS. Tocht blijft de grens met Aruba vooralsnog open.

,,Het risico op een coronabesmetting via mensen uit Aruba is niet van de ene op de andere dag groter”, zegt epidemioloog Izzy Gerstenbluth geruststellend. ,,Aruba heeft veel voorzorgsmaatregelen genomen om de grens open te stellen voor Amerikanen.”

Net als de andere eilanden (Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) beschouwt Curaçao, Aruba als een land met een ‘laag risico’ wat betreft de coronaziekte Covid-19. Zoals voor alle mensen die nu vanuit het buitenland Curaçao binnenkomen, geldt ook voor de reizigers uit Aruba dat zij moeten aangeven waar zij de afgelopen veertien dagen zijn geweest.

Gerstenbluth: ,,Wie tot twee weken voor vertrek in een land met een hoog risico is geweest, zoals de VS, moet op Curaçao verplicht veertien dagen in quarantaine.”

De Curaçaose overheid houdt de situatie op het buureiland nauwlettend in de gaten. Mocht er op Aruba, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch in korte tijd een snelle toename zijn van het aantal besmettingen, dan zal worden beoordeeld of de status van het eiland moet worden veranderd. Als Aruba het stempel ‘hoog risico’ krijgt, zal de grens met Curaçao in het ergste geval dicht gaan. Maar eerst zal er alles aan worden gedaan om een dergelijke drastische beslissing niet te hoeven nemen.

Gerstenbluth: ,,We hebben goed contact met collega’s op Aruba. We worden direct op de hoogte gesteld als iemand die in de VS is geweest toch naar Curaçao wil vliegen. Als we dat toestaan, moet zo iemand na aankomst direct in quarantaine.”

Curaçao ziet de VS nu nog als een land met een zeer hoog risico wat betreft Covid-19 en verbiedt daarom passagiersvervoer. ,,We zien dat daar het aantal nieuwe besmettingen enorm toeneemt en dat er niet genoeg getest wordt. Het risico om de grens te openen met de VS vinden we daarom te groot”, zegt Gerstenbluth.

