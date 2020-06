Curacao.nu | Grens Curaçao gaat open op 1 juli – Informatie voor reizigers

In Nederland werkt het op dit moment als volgt: als je via een Nederlands vliegveld reist, word je als passagier verzocht om een gezondheidsverklaring bij je te hebben. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, hoef je zo’n gezondheidsverklaring niet bij je huisarts of iemand anders aan te vragen.

Je kunt het Engelstalige formulier gewoon zelf downloaden op de site van het RIVM. Deze moet je uitprinten en ook weer zelf naar waarheid invullen en ondertekenen. In het document wordt passagiers gevraagd of zij onlangs de diagnose Covid-19 gekregen hebben en of ze klachten hebben. Het formulier is hier te downloaden.

Op dit moment wordt iedereen die via een Nederlandse luchthaven reist, gevraagd zo’n document bij zich te hebben. Andersom kunnen landen ook eisen stellen voor binnenkomst. Die kunnen verschillen voor passagiers uit verschillende landen. Welke eisen er wereldwijd precies per land gesteld worden, en voor welke nationaliteit die gelden, kun je hier opzoeken.