Grenzen definitief op 1 juli open | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Daar waar het eerder slechts een streven was, is nu definitief het besluit genomen om op 1 juli de grenzen weer open te stellen voor bezoekers uit Nederland en bepaalde landen uit West-Europa.

Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren tijdens een persconferentie bevestigd.

Deze bezoekers hoeven niet verplicht in quarantaine, wel gelden enkele andere voorwaarden waar ze aan moeten voldoen. Zo moeten ze voor de reis een PCR-test bij een geaccrediteerd laboratorium laten afnemen en moet er een reisverzekering en medische verzekering worden afgesloten. Ook moet de passagier voor de reis een gezondheidsformulier invullen en aangeven welke landen hij de afgelopen periode heeft bezocht.

De passagiers moeten verder in het toestel, maar ook op de luchthaven en bij het bezoeken van locaties waar veel mensen zijn, een mondkapje dragen en goed rekening houden met social distancing en samenscholing vermijden. Er is een speciale app over Covid-19 en de geldige maatregelen op Curaçao in de maak. Wanneer deze beschikbaar is, wordt bezoekers aangeraden deze te downloaden om bijvoorbeeld te weten hoe ze de autoriteiten moeten inlichten bij eventuele symptomen van Covid-19.

Zoals eerder gemeld, wordt in juli aan maximaal 10.000 passagiers (ingezetenen en toeristen) toegang tot Curaçao verleend. Dit om het risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus te beheersen. Als alles dan goed verloopt, kunnen langzaamaan meer passagiers worden toegelaten.

Reizen tussen de andere eilanden is inmiddels al mogelijk. Door Nederland daar aan toe te voegen, is sprake van een travel bubble voor het Koninkrijk, zo sprak premier Rhuggenaath eerder.

Voor de Verenigde Staten en andere landen waar het besmettingsgevaar nog erg hoog is, blijven de grenzen voorlopig nog gesloten. De enige mogelijkheid voor passagiers uit ‘high risk’-landen die Curaçao willen bezoeken, is als ze akkoord gaan met een verplichte quarantaine van twee weken. De passagier zelf, of de organisatie die de persoon naar Curaçao stuurt, moet de kosten voor deze quarantaine betalen, zo legde epidemioloog Izzy Gerstenbluth eerder uit.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten reizigers aan te raden om voor vertrek te controleren of ze kunnen reizen naar het land van bestemming en welke maatregelen daar gelden. Op de website nederlandwereldwijd.nl is per land deze informatie terug te vinden en zijn de verschillende reisadviezen verzameld.