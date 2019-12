HN | President Trump haalt in brief zwaar uit naar Huis-voorzitter Nancy Pelosi

Het Nieuwsblad.be

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag in een door het Witte Huis vrijgegeven brief aan voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden zwaar uitgehaald naar haar, haar Democratische partij en het impeachment waarover het Huis woensdag zal stemmen.

Trump zegt in zijn inleiding zijn “meest krachtige protest” te willen uiten tegen de “partijdige kruistocht voor impeachment” van de Democraten in het Huis. Hij gewaagt van een “nooitgezien en ongrondwettelijk machtsmisbruik” vanwege de Democratische parlementsleden.

De artikelen voor zijn impeachment kunnen generlei constitutioneel door de beugel. Zij omvatten “geen misdaden, geen wangedrag, geen misdrijven welke dan ook. U hebt het lelijke woord, impeachment, goedkoper gemaakt.”

Trump zegt dat Pelosi zelf tegen haar ambtseed en de grondwet heeft gezondigd, en “de Amerikaanse Democratie openlijk de oorlog heeft verklaard”.

Woensdag stemmen

Pelosi heeft bevestigd dat het Huis van Afgevaardigden woensdag zal stemmen over de officiële inleiding van de afzettingsprocedure tegen Trump. In een e-mail aan haar partijgenoten schrijft ze dat het lagerhuis van het Amerikaans Congres woensdagmorgen plaatselijke tijd samen zal komen om te stemmen over de twee impeachmentartikels tegen de Republikeinse president.

Pelosi noemde impeachment “een van de belangrijkste bevoegdheden die ons bij grondwet zijn verleend” en riep alle Democratische parlementsleden op om de historische stemming bij te wonen. “Op dit plechtige moment in de geschiedenis van het land moeten we onze eed nakomen om de grondwet te ondersteunen en te beschermen tegen alle binnenlandse en buitenlandse vijanden”, zei ze.

Naar verwachting zal er gemakkelijk een meerderheid gevonden worden – de Democraten hebben 235 van de 435 zetels in het Huis in handen – om de afzettingsprocedure voort te zetten, al kunnen de Democraten zich niet veel overlopers veroorloven. Twee Democraten stemden tegen het officiële onderzoek naar de handelswijze van Trump. Eén ervan, Jeff Van Drew, een Congreslid uit New Jersey, zou volgens de New York Times zelfs overstappen naar de Republikeinen.

Wordt de impeachment in het Huis goedgekeurd, dan is Trump de derde president in de Amerikaanse geschiedenis – naast Andrew Johnson in 1868 en Bill Clinton in 1998 – die in staat van beschuldiging wordt gesteld in het Amerikaanse Congres.

Daarna moet de Senaat een proces starten rond de impeachment. Aangezien de Republikeinen de Senaat domineren, zal het impeachmentproces waarschijnlijk daar aflopen. Voor een afzetting van Trump is in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig, en die vinden wordt voor de Democraten enorm moeilijk.

Johnson en Clinton verkregen de vrijspraak in de Senaat. De Republikein Richard Nixon ontliep de procedure door ontslag te nemen vooraleer er over een impeachment of afzetting van hem kon gestemd worden.

De aanleiding

De impeachmentprocedure tegen Trump startte in september nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen Democratische vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor die eerste stap in de impeachmentprocedure. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen.

De Juridische Commissie van het Huis keurde afgelopen vrijdag beide impeachmentartikels tegen de president goed. De artikels beschuldigen Trump van machtsmisbruik en het hinderen van het goede verloop van de procedures in het Congres.

Bron: Het Nieuwsblad.be