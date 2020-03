HOF | Behandeling kort geding gedetineerden Point Blanche vs. Land Sint Maarten tot nader order aangehouden

Philipsburg – De behandeling van het kort geding van vrijdag 20 maart 2020, aangespannen door 37 gedetineerden van het Huis van Bewaring Point Blanche tegen het Land Sint Maarten, wordt tot nader order aangehouden. De zitting wordt opnieuw ingepland wanneer de reisrestricties zijn opgeheven.

De verzoekers willen via het Gerecht het land dwingen hen zo snel mogelijk over te plaatsen naar een Penitentiaire Inrichting elders in het koninkrijk. Volgens de gedetineerden kan het land hun veiligheid in de Sint Maartense gevangenis niet garanderen.

Hoewel de zaak voldoet aan de criteria van het Hof voor spoedeisende zaken, acht het Gerecht het in het kader van de ontwikkelingen rond het Corona virus niet verantwoordelijk om de zitting door te laten gaan.

Het door laten gaan van de zitting leidt tot teveel intermenselijk contact tussen medewerkers, politie, advocaten en eisers, wat af te raden is onder de huidige omstandigheden.

Bron: Persbericht Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,

Sint Eustatius en Saba