HOF | Gevangenisstraffen in Emerald II

Philipsburg – Het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten heeft woensdag 29 januari 2020 de voormalige CEO van het Havenbedrijf Sint Maarten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 46 maanden wegens valsheid in geschrift en oplichting van het Havenbedrijf voor ongeveer 10 miljoen dollar. Ook is hem voor een termijn van zes jaar verboden te werken als bestuurder van een overheidsbedrijf.

Zijn mededader, een Sint Maartense zakenman die zich daarnaast schuldig heeft gemaakt aan vuurwapenbezit, belastingfraude en het omkopen van een parlementslid, kreeg een gevangenisstraf van 66 maanden.

Het parlementslid werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden voor het aannemen van 370.000 dollar als beloning voor politieke steun voor een baggerproject, en voor belastingfraude. Daarnaast is hij voor een periode van 5 jaar ontzet uit het passief kiesrecht.

Het Gerecht acht de bewezen verklaarde feiten zeer schadelijk voor het vertrouwen dat de bevolking van Sint Maarten moet kunnen stellen in personen in belangrijke posities, zoals politici en bestuurders van overheidsbedrijven. Het handelen van de verdachten, van wie anderen afhankelijk zijn en naar wie wordt opgekeken, heeft daarmee ook een ondermijnende invloed op de samenleving.

Bron: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Naschrift KKC

De vonnissen worden op www.rechtspraak.nl gepubliceerd. Het betreffen omvangrijke vonnissen, daarom zal het iets langer duren dan normaal voordat ze beschikbaar zijn. Zodra het zover is krijgen we een seintje vanuit het Hof. Maar onze lezers kunnen uiteraard ook zelf rechtspraak.nl in de gaten houden