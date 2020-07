Met vonnis hoger beroep Gerrit Schotte (Babel)



2020 07 07 – VONNIS ontnemingszaak hoger beroep Gerrit Schotte-Babel by Knipselkrant Curacao on Scribd

Bron: Persbericht Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Naschrift KKC

Indien de downloadlink niet zichtbaar is, klik hier voor het hoger beroep in de ontnemingszaak van ex-premier Gerrit Schotte in de Babel zaak.