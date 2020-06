Honderden werknemers raffinaderij verliezen hun baan

Enkele honderden werknemers van de Curaçaose raffinaderij verliezen vanaf eind juni hun baan. Dat is zaterdag bekend gemaakt. Momenteel zijn er 911 werknemers in dienst. Tussen de 400 en 500 mogen blijven, al dan niet parttime. Ook gaat er onbekend aantal mensen met pensioen. De rest wordt ontslagen. Begin mei werd bekend dat de geplande overname van de raffinaderij per 1 juli door de Klesch Group als gevolg van de corona crisis niet door kan gaan. De overname was 2019 afgesproken. Eind van dat jaar verliep na meer dan dertig jaar het contract voor de raffinaderij met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA. Curaçao betaalt sinds begin 2020 de salarissen van de werknemers van de raffinaderij als een overbruggingsperiode naar het moment dat Klesch van start gaat. Dat is niet langer op te brengen, vandaar dat is besloten tot het massa ontslag.