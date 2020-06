‘Hotelbezetting max 20 tot 25%’ | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De hotels die vanaf 1 juli open zijn zullen naar verwachting niet meer dan 20 tot 25 procent van de kamers gevuld krijgen. Dat blijkt uit een steekproef van Chata bij acht hotels.

In de hele hotelsector zal vanaf morgen ongeveer 60 procent van het aantal kamers beschikbaar zijn, zegt Miles Mercera, directeur van Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata). Het gaat om hotels die zich richten op de Nederlandse en Europese markt, zoals de hotels in Jan Thiel, het Corendon Mangrove Beach Resort, Lions Dive en Avila Beach.

De voorspelling van een maximale bezetting van 20 tot 25 procent valt tegen, maar heeft niet direct te maken met de onlusten van de afgelopen week. De annuleringen worden dagelijks gemonitord.

Mercera noemt als twee belangrijkste redenen om nu niet naar Curaçao te komen: de eis om voor vertrek een PCR-test af te laten nemen en het gevoel nu nog liever niet in een vliegtuig te willen stappen. ,,Mensen die geen haast hebben stellen de reis dan uit tot september of oktober”, zegt Mercera.

Chata verwacht de eerste weken nadat de grenzen openstaan voor reizigers uit Nederland dat vooral vrienden en familieleden of mensen die voor zaken komen op de vluchten van TUI en KLM zitten. Het officiële bericht van het openen van de grens is nog geen twee weken geleden naar buiten gebracht. Het neemt toch zeker een maand om een vakantie aan te bieden en te verkopen.

Mercera: ,,De echte flow van toeristen met pakketreizen verwachten we dan ook na de week van 10 tot 15 juli.”

De overheid heeft de grenzen voor Nederland geopend met de restrictie van maximaal 10.000 reizigers in de maand juli. Zo’n vaart zal het dus niet lopen, maar hoeveel mensen de komende maand uitstappen op Hato is onduidelijk. Chata heeft geen beeld van het aantal reizigers dat bij familie en vrienden logeert.

Volgens Mercera verwacht de hotelsector zelf de eerste twee maanden 5.000 tot 7.000 gasten. De hoop is dat de bezetting van de kamers wat kan worden opgekrikt met lokale boekingen. Daarvoor is bijvoorbeeld de campagne Staycation opgezet en komen de hotels zelf met aanbiedingen en aantrekkelijke dagpasjes. Mercera heeft daarover een dubbel gevoel. ,,We zijn ook realistisch en weten dat veel mensen het financieel moeilijk hebben en nu niet te veel geld willen uitgeven.”

Luchtvaartmaatschappijen KLM en TUI laten weinig los over de animo voor de vluchten naar Curaçao. Sebastiaan de Vries, hoofd TUI Dutch Caribbean, zegt dat er na de onlusten op het eiland ‘niet veel annuleringen zijn binnengekomen’. De eerste vlucht van TUI op donderdag 2 juli is ‘vrijwel vol’. De Dreamliner waarmee de maatschappij vliegt biedt plaats aan 305 passagiers. De Vries zegt dat de vluchten ‘relatief vol zijn’ maar dat daar ook nog veel passagiers bijzitten die een nieuwe vluchtdatum moesten krijgen. ,,Door ons flexibele omboekbeleid kan het echter zijn dat reizigers besluiten om alsnog uit te stellen of om te boeken.”

KLM vliegt al een paar weken twee keer per week rechtstreeks naar Curaçao en drie keer per week via Aruba, Bonaire en Sint Maarten. Vanaf 6 juli zijn er dagelijks rechtstreekse vluchten naar Curaçao en daarnaast is er vijf keer per week een vlucht via Aruba en Bonaire terug naar Amsterdam en twee keer per week via Sint Maarten en Aruba.

De maatschappij geeft geen informatie over het aantal passagiers, zegt Cees Ursum, Country Manager Aruba, Bonaire en Curaçao. ,,We weten nog niet welke effecten de onrust zal hebben op onze boekingen”, zegt Ursum. ,,Het goede nieuws is dat er wel steeds meer passagiers geïnteresseerd zijn om naar de eilanden te komen.”

Zoals deze krant eerder berichtte kunnen reizigers van TUI en Corendon een gratis PCR-test af laten nemen. KLM biedt de test wel aan, maar tegen betaling. ,,Maar een groot deel van de mensen gaat het niet om het geld”, zegt Chata-ceo Mercera. ,,Zij hebben geen zin in de hele rompslomp en wachten daarom met vliegen.”

Mocht de uitslag van de test positief zijn en iemand dus besmet zijn met het coronavirus dan zal die persoon in Nederland in thuisquarantaine moeten en de regels van de overheid moeten volgen. Positief geteste passagiers worden niet geaccepteerd door de luchtvaartmaatschappijen.

TUI vraagt klanten in dat geval contact op te nemen, om samen een oplossing te vinden, zegt De Vries. ,,Om die reden adviseren wij onze reizigers dan ook een annuleringsverzekering af te sluiten, die de kosten hiervoor dekt.” Positief geteste reizigers kunnen bij KLM hun ticket ‘voorlopig kosteloos’ omboeken, zegt Ursum.

