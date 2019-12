Hoyer2 | Budget CTB van 36 naar 38 miljoen in 2020

Hugo Clarinda in gesprek met Rick Hart

Het toerisme op Curacao is in 2019 met 9 procent gegroeid. Volgens Hugo Clarinda van het Curacao Tourist Board, CTB, is de groei gemeten van januari tot november, maar verwacht hij dat ook december een flinke groei laat zien.

Tot eind november kwamen er maar liefst 419.000 toeristen naar ons eiland. Vorig jaar waren dat er 384.000.

Vanuit Noord- en Zuid-Amerika kwamen minder toeristen naar Curacao. Vanuit Noord-Amerika kwamen 15 procent minder toeristen en Zuid-Amerika liet een afname van 23 procent zien.

Clarinda zegt dat CTB bezig is om de stoelencapaciteit vanuit Noord-Amerika op te schroeven. Er zijn volgens de toeristenman gesprekken gaande met verschillende Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Welke dat zijn, wil hij nog niet zeggen.

Clarinda legt uit waar de toename van toeristen vandaan komt.

Tijd: 4.16

Op de laatste dag van het jaar blikken we met Hugo Clarinda ook vooruit naar het toerisme in 2020. Hij verwacht een positief jaar aangezien het aantal kamers flink zal toenemen.

Het budget van het CTB neemt ook toe in 2020. Kreeg het toeristenbureau in 2019 nog 36 miljoen gulden, in 2020 kunnen ze rekenen op 38 miljoen gulden van de overheid. En er zijn volgens Clarinda gesprekken gaande voor verdere toename van het budget.

Tijd: 2.13

Bron: Radio Hoyer 2