Hoyer2 | Movementu Progressivo wil meer transparantie over overname raffinaderij

De vanochtend aangekondigde demonstratie tegen de overname van de raffinaderij door Klesch Group heeft enkele tientallen demonstranten opgeleverd.

De oppositiepartijen, behalve Movementu Progressiv, organiseerden de demonstratie. Fractieleider van MP Marilyn Moses vindt dat parlementsleden niet zouden moeten demonstreren maar zich in het parlement moeten laten horen.

Moses betreurt het dat er voorafgaand aan de overname geen debat is gehouden in het parlement met de regering. Volgens de fractieleider gaat het om publieke gronden en moet daar verantwoording over worden afgelegd aan het parlement.

