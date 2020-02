Canan Babayigit in gesprek met Rick Hart

De landmilitairen van de Compagnie in de West hebben afgelopen week de prikkeldraad-rollen van de gevangenis hersteld. Dit is gebeurd op verzoek van de Gouverneur van Curaçao Lucille George-Wout in overleg met het Ministerie van Justitie.

Het ondersteunen van lokale en civiele autoriteiten is een van de drie hoofdtaken van de Defensie in het Caribisch gebied, zegt woordvoerster Canan Babayigit.

Tijd: 2.21

Bron: Radio Hoyer 2