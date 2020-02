Hoyer2 | Sheldrey Osepa voert geen oppositie en wil niet vooruitlopen op politieke ambities

Sheldrey Osepa in gesprek met Rick Hart

Voormalig gevolmachtigd minister Sheldrey Osepa wil voorlopig niet praten over een terugkeer in de politiek. Met de actiegroep Union pa Korsou strijdt hij tegen het teniet doen van Curacao door ondermeer de deal die is gesloten met Klesch Group.

Volgens Osepa hebben we regeerders nodig in het belang van de bevolking. Of hij dat zelf is, laat hij in het midden. Osepa ontkent oppositie te voeren en wil niet ‘gelabeld’ worden aan politieke partij MFK ondanks dat hij er in het verleden lid van was. Hij opereert als bezorgde burger en houdt zich voorlopig bezig met de advocatuur. Hij wil nog niet vooruitlopen op de verkiezingen van volgend jaar.

Volgens Osepa gaat Gary Klesch over lijken en maakt deze ‘aasgier’ zich niet druk over een actiegroep die tegen zijn komst protesteert. “Hij ligt in een deuk om onze protesten”, aldus Osepa.

Tijd: 5.49

Bron: Radio Hoyer 2