HvN | Eerste vakantiegangers weer op Curaçao: ‘Er is hongersnood en kinderen slapen op de grond’

De eerste Nederlandse toeristen zijn afgelopen week aangekomen op Curaçao. Door versoepelingen van de coronamaatregelen zijn vakantiegangers daar eindelijk weer welkom. Terwijl toeristen in luxe resorts genieten van hun vakantie, blijft de grote armoede op het eiland ongezien.

Er heerste al veel armoede op het eiland, maar door de coronacrisis is dit alleen maar erger geworden. De meeste eilandbewoners zijn afhankelijk van toerisme. Hierdoor hebben ze de afgelopen weken veelal zonder werk en dus zonder inkomsten gezeten. Om te overleven zijn veel gezinnen afhankelijk van voedselpakketten.

Kinderen slapen op de grond

“We zien hier kinderen die mager zijn, of ziek zijn geworden omdat ze niks te eten hebben. Er is gewoon hongersnood”, vertelt hulpverlener Coraline Kooistra aan Hart van Nederland. De armoede is volgens haar een groot probleem. Zo komt ze bijvoorbeeld bij een gezin thuis, waar de kinderen niet eens bedden hebben. “Ze slapen hier op matrassen op de vloer.”

Het verschil op het eiland kan bijna niet groter. Op het strand genieten de eerste toeristen weer zorgeloos van een cocktail, terwijl in de rest van Curaçao mensen voedselpakketten nodig hebben om te overleven. Op dit moment leeft ongeveer de helft van alle inwoners op Curaçao van zo’n pakket.

“Als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat ik er niet echt mee bezig ben”, zegt een Nederlandse toerist. “Maar als we hier op vakantie zijn, dan eet je hier ook. Daar help je de mensen ook een beetje mee. Je helpt ze überhaupt door hier op vakantie te gaan.”

Rellen en plunderingen

Door alle problemen liep het een week geleden uit op rellen en plunderingen. “We hebben de militairen hier door de straat zien gaan en de politie ook. Ze hebben alle zeilen bijgezet om de plunderingen tegen te gaan”, zegt horecaondernemer Warner Nedermeijer tegen Hart van Nederland. “De mensen komen op voor hun rechten en dat is goed.” Maar dat het heeft geleid tot rellen en plunderingen, vindt hij geen goede zaak.

Hoteleigenaar Terence van der Valk maakt de plunderingen ook van dichtbij mee. “Ik had toevallig een afspraak in de stad. Je krijgt wel kippenvel op het moment dat je dat ziet.” De ondernemer heeft door de coronacrisis 170 van de 250 werknemers op straat moeten zetten. “We hebben wel reserves opgebouwd, maar die moet je ook in andere kosten steken. De personeelskosten zijn maar een gedeelte.”

Steun

Ondertussen speelt de vraag op of Curaçao op steun van de Nederlandse regering kan rekenen. Afgelopen vrijdag werd er in Den Haag gesproken over een derde steunpakket. Maar daarover is nog weinig bekend.

“Tot nu toe zitten we al op 350 miljoen aan steun. Als de crisis nog een tijdje doorgaat en het toeristenseizoen heel langzaam op gang komt, kan het zo oplopen tot een miljard”, zei staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken vrijdag tegen Hart van Nederland.

Horecaondernemer Warner Nedermeijer hoopt dat Curaçao een streepje voor heeft bij de regering. “Ik heb Rutte een week geleden horen zeggen dat er voorwaarden aan de leningen moeten worden verbonden, net als bij Spanje en Italië. Maar we zijn geen ander land, we zijn hetzelfde koninkrijk.”

Foto: ANP / Prince Victor

Bron: Hartvannederland.nl