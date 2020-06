In weekeinde rust teruggekeerd | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Het afgelopen weekeinde is de rust weer teruggekeerd op Curaçao. Het aantal brandstichtingen was aanzienlijk minder dan de dagen ervoor. Politie en militairen bewaakten belangrijke gebouwen en hebben dag en nacht door middel van wegblokkades strenge controles van auto’s uitgevoerd.

Van vrijdagmiddag tot zaterdagochtend moest de brandweer nog 27 keer uitrukken en heeft de politie zes mensen gearresteerd. Maar dat was al veel minder dan de 120 brandmeldingen en 21 arrestaties de avond en nacht daarvoor. Zaterdag in de avonduren rommelde het nog wat. De brandweer heeft drie meldingen geregistreerd: een kleine brand op een terrein naast het gebouw van het voormalige Bestuurscollege in de Concordiastraat, in brand gestoken afval en een dak dat wegwaaide.

Tijdens een roadblock op de Gosieweg is door de politie een autobestuurder aangehouden die eerst het stopteken negeerde en vervolgens agenten heeft bedreigd. ,,Verder geen bijzonderheden”, zegt politiewoordvoerder Imro Zwerwer desgevraagd.

Minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie zei zaterdagochtend tijdens een buitengewone Relato di Dia van de overheid dat een eerste stap is gezet om de openbare orde op het eiland weer te herstellen. Voorlopig zullen nog veel politieagenten en militairen op straat te zien zijn. Girigorie: ,,We zijn er nog niet.

Deze zorgelijke periode is nog niet voorbij. Daar zijn wij ons van bewust. Degenen die hierachter zitten willen doorgaan met hun acties. Daarom zullen we ons plan verder uitvoeren met meer agenten en militairen die zichtbaar zijn op straat. Op die manier willen we verdere ordeverstoringen voorkomen en kunnen we de veiligheid garanderen.”

Ook de brandweer blijft onveranderd voorbereid op een meer dan gebruikelijk aantal incidenten met extra personeel en materieel. ,,In de kazerne worden meer mensen ingeroosterd, maar ook staan personeelsleden thuis stand-by”, zei brandweerofficier Elroy Obispo zaterdag. Vrijdag, zaterdag en zondag overdag was het nog niet nodig om alle extra capaciteit in te zetten. Van de 27 incidenten vanaf vrijdagmiddag tot en met zaterdagochtend waren er 22 branden in de mondi, van banden en afval en in een onbewoonde woning.

Bij een zaak aan de Gosieweg kon de brand op tijd worden bedwongen en werd de schade beperkt tot binnen in het gebouw. Daarnaast werden een auto en twee transformatorhuizen in de fik gezet. Ook moest de brandweer in actie komen vanwege olie op de weg. De meeste brandstichtingen waren in buurten centraal op het eiland, zoals Buena Vista, Suffisant, Veeris en Seru Domi.

De politie heeft tussen 19.00 uur vrijdagavond en 7.00 uur zaterdagochtend zes personen gearresteerd. Twee daarvan betreffen overtredingen die ‘direct te maken hebben met de voorvallen van de afgelopen dagen’, zei Zwerwer zaterdag.

Een arrestant wordt verdacht van brandstichting en poging tot mishandeling met een wapen, de andere van poging tot inbraak en diefstal. De andere vier personen werden aangehouden voor overtredingen die niets te maken hebben met de rellen, zoals het niet bij zich hebben van een identificatiebewijs of de verkoop van illegale producten.

Bron: Antilliaans Dagblad