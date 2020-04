Ingezonden | 50.000 mensen in nood

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao aan het woord.

50.000 mensen dreigen door de Coronamaatregelen onder de armoedegrens te komen. Ben of ken jij iemand die door de crisis hulp nodig heeft? Meld je dan aan via WhatsApp-nummer +5999 529 1919.

De hulpvraag wordt in behandeling genomen door het platform ‘Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao’ een samenwerkingsverband tussen:

Fundashon Kòrsou Solidario i Duradero

Voedselbank Curaçao:

Unidat di Bario Kòrsou

Caritas (Pastoral Social Caritas Willemstad)

Aliansa Curaçao

Rotary

Stuur een bericht met daarin je:

Volledige naam

Sedulanummer

Adres

Wijk

Samenstelling gezin

Leeftijden gezinsleden

Vanochtend werd er al druk ingepakt. Deze voedselpakketten worden nog voor de Paasdagen gedistribueerd!

