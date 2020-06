Ingezonden | Aansprakelijkheid bewindspersonen

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Alex Rosaria aan het woord.

Publiceer de wet financiële aansprakelijkheid bewindspersonen!

Deze maand is het vijf jaar geleden dat de Landsverordening comptabiliteit door de Staten is gewijzigd teneinde bewindspersonen persoonlijk financieel aansprakelijk te stellen voor schade aan derden, wettelijk vast te stellen. Bij brief d.d. 22 augustus 2013 heb ik als Statenlid een voorstel ingediend ter introductie van de persoonlijke aansprakelijkheid, om bij te dragen aan een beter financieel beheer van landsmiddelen.

Na een lang bureaucratisch proces is deze initiatiefwetgeving door de Staten aangenomen, maar nooit gepubliceerd, dus niet in werking getreden. Heel jammer, vooral gelet op de onregelmatigheden die veelvuldig worden geconstateerd. Waarom hebben politici tot nu toe geen interesse getoond om deze goedgekeurde wetgeving te publiceren? Waarom, mocht deze wet haken en ogen hebben, is er geen verbeteringstraject op gang gebracht?

Mogen we uit deze houding aannemen dat Fòrti van mening is dat bewindspersonen gevrijwaard moeten blijven van enige vorm van financiële aansprakelijkheid?

De perceptie van onze samenleving is in ieder geval dat de financiële problemen waarin het Land verkeert mede veroorzaakt worden door onrechtmatige handelingen van bewindspersonen. Ik ben dan ook van mening dat we moeten werken naar een versterkte bestuurdersaansprakelijkheid in ons land.

Bijdragende initiatieven in deze zijn – naast bovengenoemde persoonlijke aansprakelijkheid – het burgerinitiatief en de ‘klokkenluidersregeling’.

Alex Rosaria,

Curaçao