Ingezonden | Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Waar het misgaat in maatschappijen met kleine omvang.

Bij maatschappijen met een kleine omvang is het eerder regel als uitzondering dat personen die een maatschappelijke positie bekleden ook nog betrokken zijn bij 1 of meerdere rechtspersonen alwaar ze eigenaar of aandeelhouder in zijn dan wel op een andere manier direct of indirect financieel voordeel genieten van de prestaties van die rechtspersonen.

Ook zijn die personen die een maatschappelijke positie bekleden bij machten om de niet publieke entiteiten, waar zij ook belang bij hebben te bevoordelen. Als voorbeeld van directe bevoordeling.

Ook is het mogelijk dat de personen die een maatschappelijke positie bekleden. Een voordelige maakt voor een “derde” bedrijf welke op zijn beurt weer voordelig is voor het bedrijf waar die persoon een financieel belang heeft. Als voorbeeld van indirecte bevoordeling.

Binnen een kleine maatschappij is het extreem moeilijk om een dergelijke belangenverstrengeling te voorkomen zolang het toegestaan is dat bestuurders en hoge ambtenaren naast hun publieke functie ook nog financieel verbonden mogen zijn aan een andere entiteit.

Het korten op de beloningen van bestuurders en het instand houden van hun “neven activiteiten” gaat niet het beoogde doel, van het minder kostbaar en efficiënter maken van de overheid, halen.

In tegendeel; om de persoonlijke inkomsten op peil te houden zullen de “neven inkomsten” een hoger rendement moeten halen welke door verdere bevoordeling bereikt gaat worden.

Deze “inkomsten” komen, bijna zonder uitzondering, direct of indirect, uit de staatskas waardoor de bevolking weer alleen de nadelen van bezuinigingen krijgt en het inkomen van de bestuurders gelijk zal blijven. (Zelfs al leveren ze meer dan 50% van hun “bestuurders inkomen” in)

Ik zie graag een code of cunduct of een bij wet vast gelegde algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Waarbij;

Parlementariërs, ministers en hoge ambtenaren het verboden is een actieve rol te vervullen bij een andere rechtspersoon.

Parlementariërs, ministers en hoge ambtenaren een meldingsplicht hebben van hun aandelen in rechtspersonen. En een meldingsplicht hebben als regelgeving of taak betrekking hebben op de bedrijfsvoering van een rechtspersoon waar zij een financieel belang hebben.

Deze verplichtingen ook gelden voor familie leden van de parlementariërs, ministers en hoge ambtenaren.

Alle vacatures bij overheid en overheidsentteiten vervuld worden door openbare facatures waarbij toetsing gedaan kan worden door een “onafhankelijke” instantie.

De gangbare algemene beginselen van behoorlijk bestuur moeten ook bij wet vast gelegd worden waarbij, bij bewezen, overtreding van de beginselen het genoten voordeel verbeurd verklaard moet worden en de betrokken parlementariër, minister of hoge ambtenaar uit zijn functie gezet en strafrechtelijk vervolgd moet worden.

Ik denk niet dat het huidige bestuur deze maatregelen wil nemen en om deze maatregelen toch tot wet te krijgen zie ik daar alleen maar mogelijkheden toe als de bevolking zich daar toe uitspreekt in een referendum.

