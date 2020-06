Ingezonden | Alleen geweld van bendes?

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Emma Stuive aan het woord.

Met groot schok lees ik de vele berichten dat de ongeregeldheden veroorzaakt worden door betaalde bendeleden (‘gangs’).

Ik geloof best dat een deel georkestreerd wordt maar wil hierbij een grote waarschuwing plaatsen.

Door de afgelopen harde acties neer te zetten als vooropgezet spel ontnemen wij alle de voice van de groep die uit wanhoop de straat op gaan.

Deze groep werd 10 jaar geleden al niet gehoord, vorig jaar niet, en afgelopen woensdag werd hun geluid ontvangen met traangas en geweld ipv een luisterend oor.

Ik ben echt geschrokken door echt vol op het verhaal gekocht bendeleden te gaan, en vraag me af wat de agenda hierachter is.

Door nu alle mee te gaan met het vooropgezette verhaal hebben wij deze groep alweer de mond gesnoerd.

Ipv het dialoog aan te gaan, stappen de kerken er nu tussen.

Ipv van het luisterende oor waar ze wanhopig naar op zoek zijn, krijgen ze een te maken met leiders van de kerk.

En dat ontnemen wij ze nog het laatste middel, vernielingen, door die eer aan betaalde gangleden te geven.

Is de kloof dan zo groot?

150k inwoners en het lijkt wel dat wij alle geen enkel idee hebben wat er gaande is.

Vandaag huil ik.

We hebben de ongehoorden hun laatste stukje stem ontnomen.

Emma Stuive,

Curacao