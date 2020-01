Ingezonden | Amigoe, word wakker!

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Arend de Winter aan het woord.

In het redactioneel commentaar van 16 januari 2020 beklaagt de Amigoe zich over het voornemen van de regering om meer informatie aan de bevolking te verstrekken door middel van tv en sociale media.

De PM wordt weggezet als dictator en krachttermen als propaganda en indoctrinatie worden gebezigd om het vermeend communistisch beleid van de regering te veroordelen.

De Amigoe beklaagt zich erover dat zij wordt gepasseerd en haar mond wordt gesnoerd. Och arme… Zal ik een tissue voor je pakken? Is dit de wijze waarop de Amigoe haar journalistieke rol in het derde decennium van de 21ste eeuw vorm gaat geven? Wat een zwaktebod..

Waar is de Amigoe als waakhond van de waar- heid en werkelijkheid? In welke mate onderscheidt de Amigoe zich als medium dat intensief onderzoeksjournalisme bedrijft en daadwerke- lijk corruptie en andere onoorbare zaken aan de kaak stelt?

Er gaat zoveel mis bij de overheid maar nooit lees ik eens een raak artikel dat een reactie van een van de onbereikbare ministers uitlokt. Natuurlijk is deze vorm van pers bedrij- ven onderhevig aan devaluatie en afkalving, een slapende hond moet je niet wakker gaan maken.

Ik lees de Amigoe al vele jaren en ben steeds meer teleurgesteld in de slappe en lakse rol die dit medium speelt in het spectrum. Onderzoeksjournalisme bij de Amigoe beperkt zich tot een fotootje van ROP met wat zichtbaar onkruid (voorpagina!) of een boom die op omvallen staat. Het lokale nieuws is niets meer dan verslaggeving van ingekomen berichten, lopende rechtszaken of vonnissen, feitelijke gebeurtenissen op het eiland zoals een jump- in, marathon, brandje, schietpartij of overval. De bronnen zijn bekend: Internet en sociale media, de politie, brandweer, vakbonden, Raad van Advies, luchthaven, het ziekenhuis, 0M, Hof van Justitie, carnaval, persberichten van (commerciöle) organisaties en wat de ‘journalisten’ op straat zoal tegenkomen, waarvoor zij worden uitgenodigd en wat zij door hun net- werk toegespeeld krijgen. Het internationale nieuws wordt overgenomen van andere media. Vakwerk mensen! Chapeau!

Nee Amigoe, in een paginagroot commentaar afgeven op de regering is wel wat te makkelijk en bevestigt mijn gevoel dat jullie cen slapende waakhond zijn geworden. Het is 2020! Ga eens aan het werk!

Arend de Winter,

Curacao