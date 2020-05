Ingezonden | Antilliaans Dagblad bedankt

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Ron Pin aan het woord.

Afgelopen vrijdag kwam er min of meer een einde aan onze ‘keda kas’-periode. Ik wil iedereen bij het Antilliaans Dagblad bedanken. Om de simpele reden dat we gedurende de afgelopen periode met allerlei restricties ondanks alles keurig onze krant iedere ochtend in de brievenbus aantroffen. Lockdown, plachi di dia, bedrijven dicht, geen advertentieinkomsten, bedenk het maar.

De krant was er. Iedere dag weer. De krantenbezorger, de distributiemensen, de drukkers, de opmaakmensen, de redactie, de journalisten die de artikelen schreven, de directie. Het kan niet anders dan dat er heel wat stappen gezet zijn voordat je een krant voor elkaar hebt en bij de abonnees in de bus hebt bezorgd. En dat iedere dag weer en iedere dag op tijd.

De krant was belangrijk. Om te beginnen word je op de tv en radio continu bestookt met nieuws over het coronavirus. Zoveel informatie dat je het niet meer uit elkaar kunt houden. Vooral de dagelijkse persconferenties zijn zo indringend en veelomvattend dat je gewoon dankbaar bent dat je het op je gemak en in je eigen tempo kunt nalezen in je eigen vertrouwde krant.

Het zorgde bij ons voor een moment van rust, de krant in de ochtend met een kop koffie. Met een prettige manier van berichtgeven. En daar was dan ook nog ander nieuws, wat een verademing.

Nogmaals Antilliaans Dagblad bedankt dat jullie ons niet in de steek lieten tijdens deze voor jullie net zo goed moeilijke periode.

Ron Pin (abonnee),

Curaçao