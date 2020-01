Ingezonden | Arturo danki…

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

Arthur Donker is niet meer. Jarenlang heeft hij ons vermaakt met zijn scherpe kritiek en (bij)passende humor. Arthur dank voor je inspiratie. Maak je geen zorgen we zullen blijven lachen op deze klip.

Albert Comenencia,

Curaçao

