Ingezonden | Aruba Airlines: goedkoop is duurkoop

Vandaag laten we Anthony Haile aan het woord.

Ik was van plan begin januari naar Miami te gaan maar de ticketprijzen waren heel duur. Reden waarom ik zeer blij was dat Aruba Airlines ook begon met de vluchten Curaçao naar Miami. Voor 400 dollar kon ik mij wel een ticket veroorloven.

Blij kocht ik mijn ticket om een paar leuke dagen in Miami door te brengen. Ik zou op 3 januari vertrekken en kreeg op 2 januari een telefoontje dat de vlucht in plaats van 8.00 uur in de ochtend nu om 17.00 uur ’s middags zou vertrekken. Ik dacht ‘geen probleem, dit zijn dingen die kunnen gebeuren’ en positief als ik altijd ben, heb ik mij geen zorgen gemaakt.

Achteraf bleek dat de vlucht pas om 19.00 uur ’s avonds vertrok en bij aankomst in Miami moesten wij ruim een uur wachten voordat wij onze koffers konden ophalen. Een paar kennissen van mij waarschuwden mij al: I wish you good luck with Aruba Airlines. Ik heb hun opmerking toen met een korrel zout genomen.

Vorige week vrijdag kreeg ik een app van Aruba Airlines dat de vlucht van Miami naar Curaçao van 14 januari 2020 was uitgesteld tot nader order en dat ik contact moet opnemen met hun customer services-afdeling. Ik deed dit meteen en kreeg van de dame te horen dat de vlucht inderdaad voor onbepaalde tijd was uitgesteld en dat zij nog niet weten wanneer de vluchten hervat zouden worden.

Op mijn vraag wat ik moet doen om terug te keren naar Curaçao kreeg ik doodleuk als antwoord dat ik een ‘one way ticket’ moet kopen bij een andere luchtvaartmaatschappij en een claim moet sturen naar customer services zodat zij gaan bekijken hoe ik mijn geld van de vlucht terug kan krijgen.

Dit vond ik wel het toppunt van arrogantie. Je stelt jouw vluchten uit voor onbepaalde tijd en jouw passagiers moeten nu uitzoeken hoe zij terugkeren naar Curaçao. Dit kan toch niet. Stel dat ik geen creditcard had om een vlucht terug te boeken, dan zou ik in grote problemen zijn geweest. Met veel fanfare is Aruba Airlines binnengehaald. Ik kan mij nog goed herinneren hoe blij minister Mc William was met de komst van Aruba Airlines en de vlucht van Curaçao naar Miami.

Maar nu blijkt na amper een maand dat de luchtvaartmaatschappij met ‘ala di manteka’ (zonder vleugels) wilde vliegen. Hun zaken zijn blijkbaar niet goed geregeld met alle gevolgen van dien voor de passagiers. Voor mij is goedkoop duurkoop geworden daar ik zelf een ticket moest kopen om terug te keren naar Curaçao.

Mijn advies aan iedereen is om zeker geen gebruik te maken van Aruba Airlines voor internationale vluchten. De vliegtuigmaatschappij doet er goed aan om zijn zaken eerst op orde te brengen en dan pas internationale vluchten uit te voeren. Ik ben van nature een zeer positief ingesteld persoon, maar dit kon ik niet accepteren. Voor mij geldt: Aruba Airlines nooit meer.

Anthony Haile,

Curaçao