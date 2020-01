Ingezonden | Auto keuren duurder geworden

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Tineke Poulino aan het woord.

De nieuwe procedure van auto keuren is geen brieven meer sturen naar de autobezitters, maar ze zelf naar het vergunningenloket te laten gaan en de datum daar te regelen. Op het moment dat de datum is bepaald, print de baliemedewerk- (st)er een bon uit waarmee je dan naar alleen de MCB-bank moet gaan om het verschuldigde bedrag over te maken.

Er kan niet meer bij vergunningenloket voor de keuring worden betaald. Vorige jaren kon al niet contant worden afgerekend in verband met frauduleuze handelingen van het personeel in het verleden, maar was betaling per pinpas wel mogelijk.

Nu echter kan ook niet meer met de pinpas worden betaald. Dit betekent dat je nu nog alleen bij de MCB-bank een overschrijving moet maken voor het verschuldigde bedrag plus de stortingskosten van 5,30 gulden die dan dus ten goede komen van de bank.

En hier zit de angel. Een ander mogelijkheid is er niet zoals bijvoorbeeld online betalen via je eigen bank. Wat is hiervoor de reden, vragend aan de baliemedewerk(st)er, heeft ze hierop geen antwoord. Waarom moeten autobezitters de MCB groter maken? Tel eens uit hoeveel auto’s er rijden op Curaçao.

Tineke Poulino

Curaçao