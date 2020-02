Ingezonden | ‘Banko RdK’

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Wim van Vark aan het woord.

In het hoofdartikel van het Antilliaans Dagblad, gedateerd 6 februari 2020, lees ik onder andere dat de CRU maandelijks 6 miljoen dollar ontving van Isla en dat dit niet genoeg zou zijn om de werkelijke kosten van de CRU te dekken. Daar CRU een volle dochter is van de Refineria di Kòrsou (RdK) moest laatstgenoemde maandelijks bijpassen als zijnde de bankkier voor de CRU.

Eerder lees ik al in hetzelfde artikel dat RdK nu maandelijks 19 miljoen gulden aan CRU betaalt ten behoeve van onder meer de salarissen van de werknemers van CRU en werklieden van aannemers. Ook hiermee is RdK aan het bankkieren zonder enige zekerheidstelling.

Overigens vraag ik mij af of de betaling van werklieden van aannemers en onderhoudswerkzaamheden voor rekening zijn van PdVSA of van Klesch. Ook betaalt de RdK de afvloeiingsregeling die PdVSA met de vakbonden van de Isla-werknemers is overeengekomen als voorschot voor PdVSA, waarvan de terugbetaling zou moeten plaatsvinden uit de verkoop van PdVSA-producten.

In dit geval lijkt er dan sprake te zijn van een wel zeer discutabele dekking van dit voorschot. Bankkier RdK zegt dit allemaal te kunnen betalen uit een ‘spaarpotje’ dat statutair bestemd is voor het veiligstellen van de industrie en de exploitatie van de raffinaderij. Hopelijk staat dit ‘spaarpotje’ niet op één of meerdere rekeningen bij de Girobank.

Ik denk niet dat deze financiële handelingen allemaal overeenkomstig de statutaire doelstelling van de RdK zijn. RdK ontving 3 miljoen dollar per maand aan lease van PdVSA en daar zal dan het ‘spaarpotje’ van zijn opgebouwd. Maar dat is over.

Klesch Group betaalt niet meer aan RdK en aan het bestaan van RdK komt een eind, want er valt geen raffinaderij en geen oil terminal op Bullenbaai meer te beheren. Het is voor de werknemers van Rdk te hopen dat hun ‘Banko RdK’ dan nog genoeg geld in een ‘spaarpotje’ heeft om ook hun afvloeiingsregeling te betalen.

Met de overheid als enig aandeelhouder van RdK praten we wel over geld van de belastingbetaler.

Wim van Vark,

Curaçao