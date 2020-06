Ingezonden | Basisloon Statenleden blijft intact

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Theo van Rens aan het woord.

Dit is werkelijk een lachertje. Steeds meer begrijp ik waarom dit land telkens weer opnieuw het onderspit delft. In alles! Ik koop van u 25 kiwi’s. Vervolgens levert u mij 12 kiwi’s en 13 doperwten (allebei groen). Dat is 25…toch!? Geregeld! En dan ook nog geloven dat dit geaccepteerd wordt? Ken ta gaña ken?

Theo van Rens,

Curaçao