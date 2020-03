Ingezonden | Ben Smit

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Ronald Gill aan het woord.

Op 23 maart overleed Ben Smit in zijn geboorteplaats Amsterdam. Hij werd 97 jaar. Samen met het werk van Kees Bakker met wie hij enkele jaren was geassocieerd, behoren de woonhuizen van Ben Smit en veel van zijn overige bouwwerken tot de meest herkenbare en beste producten van het Nieuwe Bouwen op Curacao.

Met de publicatie van het boek ‘Ben Smit, Projecten Curacao 1946-1969’ nam hij op 80- jarige leeftijd het initiatief een selectie van zijn gebouwen op Curacao vast te leggen. Kenmerkend zijn het zogenoemde ‘Spritzerhuis’ dat Ben Smit in 1952 aan de Schout-bij- Nacht Doormanweg realiseerde, zijn eigen woonhuis aan de Angloweg enkele jaren eerder, en ook de uitbreiding van het St. Elisabeth Hospitaal uit 1953.

Zijn gebouwde nalatenschap op Curacao vraagt om erkenning in de vorm van een postume toekenning van de Cola Debrotprijs voor Architectuur.

Ronald Gill,

Voorburg, Nederland