Ingezonden | ‘Bonaire is goed voorbereid!’

Vandaag laten we Sedney Marten aan het woord.

Een observatie. Op alle vliegvelden van de omringende eilanden in het Caribisch gebied, waar ik recentelijk ben geweest, de minder ontwikkelde eilanden vergeleken met Bonaire, hebben de immigratiemedewerkers bij de paspoortcontrole plastic handschoenen aan of gebruiken ze sanitizer na elk contact met een overhandigd paspoort.

Ook zijn in de aankomst- en vertrekhallen overal handsanitizers geplaatst. Op Bonaire hebben de immigratiemedewerkers geen handschoenen aan en is er geen handsanitizer te bespeuren. ‘Bonaire is wel goed voorbereid’, aldus de eilandbestuurders!

Sedney Marten,

Bonaire