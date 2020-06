Ingezonden | Bonus

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Elisabeth Hollander aan het woord.

Woensdagmiddag reed ik toevallig op Saliňa achter de protesterende vuilnismannen. Zoals altijd ging er ook nu een bepaalde positieve kracht uit van marcherende mannen in uniform en het schoot door mijn hoofd dat dit eigenlijk ‘onze helden’ waren tijdens de ongekend strenge lockdown die we net achter de rug hebben.

Terwijl het hele eiland maanden plat lag en velen onder ons dan maar huis en erf gingen opruimen en de meeste kliko’s daardoor overvol raakten, verscheen Selikor trouw en zelfs tot laat in de avond om onze troep weer mee te nemen en verder te verwerken.

Zo bezien waren het op Curaçao, bij gebrek aan corona patiënten, niet de dokters en de verpleegkundigen die applaus verdienden, maar de vuilnismannen.

In plaats van applaus en een verdiende bonus kregen ze echter te horen dat er gekort ging worden op hun salaris en dat er bovendien ook nog ontslagen zouden vallen.

Dat vreedzame protest waarvan ik die woensdagmiddag getuige was is dan volstrekt begrijpelijk.

Dubbel zuur is het als dit terechte protest door onduidelijke politieke groeperingen gekaapt wordt, doelbewust met behulp van een legertje drop-outs uit de hand loopt en dat de vuilnismannen dan daarop aangesproken worden.

Korting op het salaris van vuilnismannen op Curaçao lijkt nu, hoe dan ook, een verwerpelijk idee.

Elisabeth Hollander,

Curacao