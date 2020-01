Ingezonden | Brief aan de minister-president

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

U heeft meerder keren aangegeven dat u iets tegen de corruptie wilt doen. Ook heeft u al enkele bedrijven weer, groten deels, uit de handen van de, niet functionerende staat gehaald. Daarmee bent u op de goede weg.

U mist alleen het belangrijkste punt. Wij hebben een niet functionerende democratie. Het parlement wordt gekozen en kan dan tot de volgende verkiezingen, doen wat ze willen zonder rekenschap af te leggen in die periode. Daar door komt er uit elke regeringsperiode een wildgroei aan maatregelen en bij behorende uitgaven die discutabel zijn en waar van de samenleving de rekening krijgt voor geschoteld.

En in elke regeringsperiode word de schuld van het tekort bij de voorgangers neergelegd en begint alles op nieuw. Op deze manier is er geen toekomts te maken of plannen en zit de politiek in in cirkel waarbij de beheerders beter worden en de bevolking slechter.

U kunt de daad bij het woord voegen en maatregelen afkondigen die deze praktijken in dammen de politiek en de financiën transparant en openbaar maken, onderzoek doen en maatregelen nemen bij de toppen van de overheid, de overheids NV’s en bedrijven waarin de overheid een aandeel heeft. En daar de kosten voor de overheid verlagen en waar gewenst het rendement verhogen.

Zulke maatregel lijken op politieke zelfmoord omdat het parlement en waarschijnlijk uw eigen kabinet het hier niet mee eens zal zijn. Maar u maakt een statement die heel krachtig is. Zo krachtig dat als het vertrouwen opgezegd word en nieuwe verkiezing worden uitgeschreven. De bevolking u een hoop steun zal geven en het zittende parlement, grotendeels naar huis zal sturen.

Dit kan de weg vrij maken voor politieke hervormingen die, hopelijk, leiden tot een functionerende democratie. Als u serieus bent met uw 10 jaren plan en u wilt deze echt realiseren is de eerste stap aan u.

Naam bij redactie bekend,

Curacao