Ingezonden | Brief aan de minister van Onderwijs

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Roli Perret Gentil aan het woord.

Weledelgestrenge Vrouwe,

Alhoewel we het niet willen toegeven, moet het gezegd worden. Ons eiland Curaçao heeft grote problemen.

Hele hoge criminaliteitscijfers.

Overvallen gebeuren dagelijks op klaarlichte dag.

Vaders die hun verantwoordelijkheid niet nemen.

Moeders die drie à vier kinderen baren, zonder vader, en ze bijgevolg niet alleen kunnen opvoeden.

Hele hoge werkeloosheid.

De wet wordt niet meer gerespecteerd.

Ons trias politica-systeem wordt dagelijks in twijfel gebracht in verband met corruptie van alle kanten.

Ons eiland is zinkende en het lijkt dat onze leiders het simpelweg niet aankunnen.

Al onze problemen hebben echter maar een oorsprong. Het falend onderwijs. Onze leiders hebben er een puinhoop van gemaakt. Het onderwijssysteem is oud en ouderwets. Het werkt niet meer in een moderne gemeenschap. Onze lokale taal/dialect Papiaments is bijvoorbeeld op school geïntroduceerd als examenvak. Een taal/dialect dat nergens anders gesproken wordt. Als basistaal is het begrijpelijk en zelfs nodig. Maar als examenvak? Absoluut niet.

Minderwaardigheidscomplex heeft spijtig ook veel te maken met verkeerde beslissingen. Als bezorgde burger vraag ik dan ook met klem de hulp van Nederland, ons moederland. We kunnen het zelf niet. In het belang van ons land en van ons volk geven we het toe.

We willen een nieuw onderwijssysteem. En dan zouden we het onderwijssysteem dat Finland heeft geïntroduceerd willen uitproberen. We zijn ervan overtuigd dat het hier ook zal lukken. Voor dit hebben we hulp nodig in de vorm van mankracht en financiële steun. We willen fungeren als proefkonijn voor Nederland.

Daar het gaat om een klein eiland, zou het makkelijk kunnen. Als het goed gaat en het systeem lukt, kan Nederland het ook overnemen. Let wel op. Alles moet in handen blijven van Nederland. We hebben zelf keer op keer jammer genoeg bewezen dat wij het niet zelf kunnen. We vechten onder elkaar. Jaloezie en afgunst speelt hoogtij.

We vragen voor een Nederlands team om, samen met onze lokale expertise, het systeem te helpen introduceren. We willen totale transparantie. Ons onderwijs moet weer terug naar hoe het vroeger was. Het volk, de beschaving, moet weer hersteld worden. Dit zal in een ieders voordeel zijn. Ook van Nederland. Zelfs onze dieren zullen ervan profiteren.

In het Engels is er een heel mooi gezegde: ‘He who opens a school door, closes a prison’. We moeten er nu wat aandoen. We zijn wanhopig, de beschaving glijdt af.

Roli Perret Gentil,

Curaçao