Ingezonden | Cinelandia

Vandaag laten we Henk Pasman aan het woord.

Een jaar geleden heb ik in een ingezonden stuk gepleit voor het restaureren van de voorkant van het monument Cinelandia. Daarin sprak ik ook mijn verbazing uit door het gebruik maken van de openbare weg naast Cinelandia door Pietermaai Parking.

De heer Randy Neuman reageerde daarop dat hij zich heeft gehouden aan de vergunning en toonde een plattegrond. Echter bleek al uit deze plattegrond dat er een trottoir op staat getekend aan Cinelandia kant, die er niet is. Ik heb daarop een LOB-verzoek ingediend om inzicht te krijgen in de afgegeven vergunning. Nu na bijna een jaar en na vele reclames heb ik eindelijk inzicht gekregen in de afgegeven vergunning aan Pietermaai Parking en kreeg een bevestiging dat simpel gezegd het trottoir voor de helft van de zijgevel aan Cinelandia is ingepikt door Pietermaai Parking.

Ik heb vervolgens het hoofd van dienst van ROP de heer C. Rach hierop schriftelijk gewezen. Een half jaar geleden ongeveer heeft de Heer Fernando Da Costa Gomez eigenaar van Cinelandia in een programma op Direct TV een uitleg gegeven over zijn plannen met Cinelandia en daarin o.a. vertelde dat de rechter zijkant van Cinelandia ook behoort tot het monument gedeelte evenals de voorkant.

Ik verbaasde mij hierover aangezien de rechterkant een kale stenen muur is die niets te maken heeft met het monument gedeelte. Hierover weer ROP om inzage gevraagd en tot mijn verbazing ligt inderdaad vast dat de helft van de rechtermuur inderdaad valt onder het monument. Met andere woorden die moet in takt blijven. Wie heeft dat verzonnen? De voorgevel is monument met een diepte van pakweg 5 meter.

De heer Fernando vertelde ook dat gesproken is met de minister en er een groep ambtenaren benoemd is om op korte termijn het probleem Cinelandia restauratie op te lossen. Hij liet ook ontwerptekeningen zien door zijn architect gemaakt, om van het openbaar weggedeelte voor Cinelandia iets fraais te maken, maar dan heeft hij wel toestemming van de overheid nodig. Fernando heeft mij ttwee jaar geleden op de hoogte gebracht van het trottoir probleem, maar hij doet er verder zelf niets aan!

Laat het aan mij als burger over een LOB-verzoek in te dienen. Ook de staten heb ik geïnformeerd over een en ander. Mijn conclusie is er gebeurt niets en er zal nog jaren niets gebeuren, niemand is geïnteresseerd in ons wereld erfgoed, geen ROP, geen ambtenaren groep Cinelandia, geen Minister, geen Staten, geen Neuman van Pietermaai Parking en geen Fernando eigenaar Cinelandia.

Vandaag of morgen zijn we het wereld erfgoed kwijt. Kijk hoe we ook omgaan met Wilhelmina Park met smerige Curaçao letters, een schijnwerper die al meer dan een jaar aan het knipperen is, voor de letters Dushi moet je lopen en foto’s maken op diabaars, oftewel het is diep triest hoe wij de toerist ons eiland laten zien.

Elke dag komen onze statenleden daarlangs (als ze al naar het werk gaan) maar die zijn volgens mij hartstikke blind. Het is geen lang leve Cinelandia, maar hoe lang zal Cinelandia er in deze staat nog staan?

Henk Pasman,

Curacao

(tussen haakjes, als je niet meer panden wil laten verbranden in Punda in de toekomst, dan zal je alle panden opnieuw elektrisch moeten laten keuren! Aan de buiten en binnenkant zie ik al wat er allemaal fout is!)