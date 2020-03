Ingezonden | Collective stupidity

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Timo Brouwer aan het woord.

Als eigenaar van milieuorganisatie Green Force doe ik een oproep aan iedereen om zichzelf de volgende vragen te stellen: hebben we met z’n allen als mensheid het coronavirus niet zien aankomen? Dachten we echt dat we zouden kunnen doorgaan met milieuvernietiging, het uitroeien van andere soorten en het misbruiken van onze natuurlijke omgeving zonder consequenties?

Er is iets dat heet ‘collective stupidity’, ofwel algemene domheid. De mens is heel goed in het voor zichzelf en zijn naasten te denken en zorgen, maar met zijn allen zijn we niet in staat om collectief op te treden voor een hoger doel.

Het coronavirus laat ons eindelijk zien wat enkele realiteiten zijn van ons bestaan; we zijn met te veel mensen op deze aarde en we hebben onze natuurlijke omgeving en milieu te lang en te vaak kapotgemaakt voor onze eigen egoïstische doeleinden.

Nu dat veel mensen noodgedwongen thuiszitten en misschien nu ook zonder baan komen te zitten, ontdekken we opeens dat we eigenlijk met veel minder kunnen leven en dat onze prioriteiten anders moeten. De hoeveelheid mensen op deze planeet moet omlaag en onze consumptie en gedachtepatronen kunnen en moeten veranderen.

Het coronavirus is niet de eerste; denk maar aan de pest, de Spaanse en Mexicaanse griep, sars en ebola om maar enkele te noemen.

Omtrent het coronavirus zelf heb ik het volgende te zeggen: wat Curaçao nu doet, heeft geen zin. Dit is een globale epidemie en vereist dus ook een globale aanpak. De gehele mensheid moet twee weken lang in ‘lock down’ vanaf een afgesproken datum. Je kunt Curaçao op slot gooien, maar als er besmettingsbronnen blijven ontstaan in bijvoorbeeld Venezuela, Duitsland, de VS of Nederland heeft het geen zin om Curaçao op slot te gooien.

Of we worden met z’n allen ziek en bouwen immuniteit op – wat ten koste gaat van 3 à 5 procent van de mensheid, miljoenen mensen zullen sterven en de meeste zorg zal overal in elkaar storten – of we gaan met 7,6 miljard mensen twee weken thuis zitten om dan weer onze grenzen open te gooien en onze economieën op te bouwen.

Deze keer hopelijk op een duurzame manier, rekening houdend met het wereldmilieu en de ruimte die andere levende soorten nodig hebben om naast of in harmonie met de mensheid te leven.

Als verdere vragen voor iedereen; kunnen we geboortebeperking introduceren in deze hele wereld? Kunnen we minder consumeren? Kunnen we op een holistische wijze gelukkig worden in plaats van met materialisme? Kunnen we schoner leven en in harmonie met dieren en planten? Ik denk van wel, maar dan moeten we collectief gaan denken als mensheid en niet als individu. Het coronavirus overheerst nu ons leven, maar andere problemen als de opwarming van de aarde gaan ook gewoon door met als oorsprong ons collectief gedrag. De natuur van de wereld krijgt nu een broodnodige break van de mensheid. De lucht is schoner, rivieren en oceanen zijn schoner; al is het misschien maar voor even en wij als mensheid krijgen nu even een schrik.

Maar ook de kans en tijd om na te denken over de schade die we met onze algemene domheid hebben aangericht op mondiaal niveau.

Timo Brouwer,

Green Force,

Curaçao