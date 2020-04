Ingezonden | Corona en reële scenario’s

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Als ik de schema’s van Izzy goed gezien heb hebben we nu een termijn.

En het termijn is 200 dagen!

200 dagen dit, op voorwaarde dat de mensen zich er aan houden. We zijn op dag 2 en in mijn straat geen doorgaande weg maar deel van de sluiproute voor de Caracasbaaiweg is het nu bijna net zo druk als een normale zondag. Dus de mensen houden zich niet aan de thuis quarantaine. Wat dus de besmettingskans groter maakt. Ik hoopte op een vermindering met 80% waardoor de ziekte uit te bannen is Izzy heeft het over 60%.

Realiteit (met de manier van nu) is eerder 40% waardoor we toch algehele besmetting krijgen en het zorg systeem toch overvraagd gaat worden. En dat dan nog steeds voor een periode van 200 dagen. Die 200 dagen gaat niet! Dat kunnen zowel de individuele burgers, bedrijven en de staat niet dragen!

Dan moeten er alternatieven gevonden worden.

Een zou kunnen zijn mensen bewust besmetten zodat die antistoffen aanmaken en kunnen werken zodat zij de economie kunnen laten draaien en de besmettingskans voor de overige burgers af neemt.

Dus vrijwilligers die zich bewust en afgezonderd laten besmetten in een gecontroleerde omgeving en na de ziekte aan het werk gaan.

Hiermee zou het besmettingsrisico voor de overige bevolking nog verder afnemen en zou de economie gered kunnen worden.

Naam bij redactie bekend,

Curacao