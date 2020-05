Ingezonden | Schooljaar 2019-2020

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Manon Hoefman aan het woord.

Mijn dochter had vanmorgen een verplichte Zoom les van school (sommige bijeenkomsten zijn facultatief, deze was verplicht). Van de 30 kinderen uit haar klas waren er slechts 9 aanwezig. Ongetwijfeld hebben een aantal van deze kinderen de les met een goede reden niet bijgewoond. Anderen zullen het – in de ongestructureerde chaos, die tegenwoordig ons leven is – wellicht gewoon zijn vergeten. Allemaal niet mijn punt.

Mijn punt is, dat in deze – compleet onvoorbereide – structuur van thuisscholing, meer dan de helft van onze schoolkinderen, niet meer het onderwijs geniet dat ze nodig hebben, niet de vooruitgang boekt, waar in een lesjaar naar wordt gestreefd.

Om de komende twee jaar niet nog meer chaos te creëren, binnen een toch al fragiel onderwijssysteem en niet twee jaar lang geforceerd allerlei inhaalslagen te moeten betrachten, is het geen idee om dit jaar gewoon als verloren op te geven voor iedereen? Zonder uitzondering start iedereen volgend jaar opnieuw in dit specifieke schooljaar. Vanaf augustus, doen we het allemaal gewoon nog een keertje over.

Beter voorbereid (daar hebben we de komende 3 maanden dan de tijd voor) met eventueel geïntegreerde afstand protocollen (mocht ‘men’ dat nog steeds noodzakelijk achten) met devices en internetverbindingen voor iedereen, die hier verplicht gebruik van moet maken. Kortom onze tijd, geld en energie steken in het verbeteren van het schoolsysteem over de hele linie, zonder te trachten om daarnaast ook nog een inhaalrace te lopen.

Er is dan voor niemand paniek of onduidelijkheid. De groep 8’ters kunnen volgend jaar gewoon alsnog de EFO doen. De eindexamenjongeren doen volgend jaar gewoon hun eindexamen en sluiten hun schoolperiode wel af met een stunt en/of een galabal! Niemand mist de sociale vorming en de bijeenkomsten, die toch zeker zo belangrijk zijn, als het geschreven woord in de studieboeken.

Laten we dit jaar collectief als een verloren academisch jaar beschouwen en het zien als een jaar vol wijze wereldlessen in economie, ecologie en culturele vorming.

En terwijl de scholen zich dan, achter de schermen klaarmaken voor School2.0, laten wij ons erop richten dat iedereen op het eiland weer dagelijks te eten heeft. Dat er door inventiviteit en creativiteit wordt gewerkt aan een autonome economie op Curaçao.

We kunnen allemaal wel kritiek blijven hebben op het pad dat onze regering – en vele regeringen, wereldwijd met hen – heeft gekozen, maar aan het verleden kunnen we nu niets meer veranderen. Laten we ons samen, collectief, richten op de toekomst. De toekomst van iedere Curaçaoënaar, maar in het bijzonder dat van onze kinderen en jeugd. Laten we zorgen dat zij hier sterker uitkomen, liever met gemak en een stapje voor, dan voortdurend achter de feiten aanrennend. Tenslotte zijn zij toch onze toekomst!