Ingezonden | Coronavirus: grenzen open of niet?

Vandaag laten we Hans Slier aan het woord.

Beste Josef, hierbij wil ik reageren op jouw reactie van 29 mei in het Antilliaans Dagblad.

Allereerst dank je voor je reactie. Ik denk dat het een democratie goed is om naar elkaars meningen te luisteren en dat, indien we het niet eens zijn met elkaar, om op basis van argumenten, cijfers en statistieken met elkaar te discussiëren. Uiteraard altijd met respect. Ik ben het met de meeste zaken die jij aankaart eens, maar heb daar wel wat toevoegingen op.

Ten eerste, jij wil diversificatie van de economie van Curaçao. Dat lijkt mij ook prima en daar werkt de regering al tientallen jaren aan. Echter, blijkt dat best moeilijk realiseerbaar en is dus geen oplossing voor de korte termijn. Op de korte termijn zijn we met onze Curaçaose economie grotendeels afhankelijk van toerisme, direct of indirect, voor 100 procent of voor een groot percentage van de omzet. Dat is een feit en blijkt uit alle recente enquêtes en statistieken.

Jij denkt dat de tickets van KLM veel duurder zullen worden; dat bepaalt de markt en is moeilijk te voorspellen. Eén ding weten we zeker en dat is dat er nu heel veel vliegtuigen aan de grond staan. Dus de luchtvaartmaatschappijen willen deze graag weer inzetten ook tegen lagere tarieven. Alles is beter dan stilstaan, nog even los van de bemanning die thuis zit.

Vervolgens stel je dat het aantal Covid-19-besmettingen in de VS nog hoog is. Dat ben ik met je eens en we zouden dus met andere markten moeten beginnen. Bijvoorbeeld Nederland en pas wanneer de cijfers ook in de VS naar beneden zijn, daar de VS aan toevoegen.

Vergeet daarbij niet dat wij pleiten voor opening per 1 juli 2020, dus dat is nog zo’n vijf weken weg waarin het aantal besmettingen wereldwijd nog aanzienlijk verder zal zakken. Indien het aantal besmettingen aanzienlijk zou stijgen in die periode zouden we onze beslissing altijd nog kunnen bijstellen of zelfs terugdraaien. Daarnaast pleit de industrie voor opening zónder restricties maar mét voorzorgsmaatregelen voor onze medewerkers.

Voor wat betreft je cijferanalyse baseer jij je net als ik op internationale betrouwbare bronnen. Dus daarover zijn we het eens, alleen de interpretatie wat veel is en wat weinig is, verschilt per persoon, maar de cijfers spreken voor zich.

Tot slot ook voor mij ‘is de economie geen God’ maar dat is Dr. Gerstenbluth helaas ook niet. Heel veel artsen en specialisten, waaronder virologen, zijn het niet (meer) eens met zijn beleid en vinden dat de grenzen wel open moeten omdat het dichthouden van de grenzen het aantal doden door andere medische oorzaken sterk verhoogt. Daarnaast is er tot nu toe niet één Curaçaoënaar aan corona overleden. Maar zijn er wel heel veel die hun baan kwijt zijn en leven van voedselpakketten.

En natuurlijk, indien je eigen opa of oma op hoge leeftijd overlijdt, dan is dat een persoonlijk drama. Mijn moeder is twee jaar geleden overleden aan de gevolgen van alzheimer, een persoonlijk groot verlies. Echter, indien mijn moeder toen voor de keuze was gesteld om haar kinderen en kleinkinderen niet meer te kunnen zien en dat door een lockdown de toekomst van haar kinderen en kleinkinderen een enorme klap zou krijgen, dan had zij er voor 100 procent zeker voor gekozen om niet in een lockdown te gaan. Want zij wilde haar kinderen en kleinkinderen gewoon blijven zien en kunnen omhelzen en dat het hen goed ging, anders had voor haar het leven alle kwaliteit verloren en was ze liever eerder overleden.

Daarnaast denk ik dat de regering moet regeren op basis van goed afgewogen argumenten van de verschillende disciplines; naast de epidemiologie dienen ook de sociologie en de economie meegenomen te worden. Het kan gewoon niet zo zijn dat de regering zelf geen verantwoordelijkheid meer neemt, want dan degradeert zij zichzelf tot een spreekpop van Izzy.

Dr. Gerstenbluth redeneert nu veel te veel vanuit angstscenario’s die helemaal niet zeker zijn en daarmee staat hij alleen in de wereld. Alle landen openen, ook vergelijkbare eilanden. Laten wij als Curaçao alsjeblieft niet weer dezelfde fout maken door het beter te weten dan de rest van de wereld! Curaçao kan niet in quarantaine blijven tot er een vaccin is, want dat komt misschien pas of enkele jaren of nooit!

Wat we wel zeker weten is dat, indien we niet per 1 juli 2020 opengaan, de economie dood is en de werkeloosheid stijgt tot ver boven de 60 procent. Dit heeft gegarandeerd tot gevolg heel veel armoede, een enorme achteruitgang van educatie, veiligheid en zorg voor zeer lange periode, met als consequentie langdurige hogere sterftecijfers.

Het toerisme is niet als een kraan die op elk moment weer opengezet kan worden en dan weer volop water geeft. Curaçao heeft haar toerisme over vele tientallen jaren opgebouwd en dreigt het nu in drie maanden weg te gooien door op angst gebaseerde argumenten. Laten we handelen en discussiëren op basis van argumenten, cijfers en statistieken en niet op basis van angst.

Hans Slier,

Curaçao