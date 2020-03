Ingezonden | Coronavirus maatregelen: even wat recht zetten

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Ik geloof in eigen mogelijkheden en dat doelen bereikt kunnen worden met samenwerking.

Maar ik maak onderscheid tussen zelf, gezin, buurt, eiland en wereld. Dus de problemen van de wereld hebben wel invloed op mij en mijn gezin maar zijn niet mijn probleem omdat ik niet de problemen van de wereld op kan lossen. Problemen van mij en mijn gezin zijn op te lossen door acties van mijzelf en dus ook geen problemen meer. De problemen van mijn buurt en mijn eiland zijn ook mijn probleem waar ik een bijdrage in heb en waar ik een rol kan spelen in de oplossing. De basis hierin is openheid en overleg. Het kiezen van een strategie om de problemen aan te pakken en het gezamenlijk uitvoeren van die strategie.

Bij de huidige corona crisis zijn er 3 aanpakken mogelijk:

Niets doen de economie (zover niet afhankelijk van externe factoren) laten draaien. En de ziekte over laten trekken.

Flatten the Curve. De ziekte rekken zodat het zorgstelsel niet overbelast wordt.

Het zo snel mogelijk uitbannen van de ziekte OP MIJN EILAND.

Optie 1, geeft de meeste slachtoffers en wordt niet algemeen gedragen. Voordeel is dat de locale economie blijft draaien en de mensen snel resistent worden.

Optie 2 de bevolking krijgt een 20% beperking en de locale economische activiteit zakt met 25%. De periode dat dit vol gehouden moet worden is meer dan ½ jaar. En als er te vroeg gestopt wordt met de maatregelen. Komen we alsnog in optie 1 terecht met de extra economische schade die bij deze optie hoort.

Optie 3 deze optie is mogelijk omdat we op een eiland wonen en we maar 150000 inwoners hebben. Dit is niet mogelijk op het vaste land. Alle bewoners in beperking alle contacten vermijden. En dit volhouden tot 14 dagen na de laatste melding. We zouden dan in 21dagen een corona vrij eiland kunnen zijn. Voordeel korte stop van de volledige economie. Minste slachtoffers. Nadeel de grenzen kunnen niet open voor dat er een vaccin is! En er blijft risico op besmetting.

Hierna is de crisis nog niet voorbij. De economie ligt nog op zijn gat maar kunnen we met steun aan de opbouw werken tot dat er een vaccin is en het tourisme weer op gang kan komen. Tot die tijd moeten we het met alleen de nationale economie doen.

Het is van belang dat we de afhankelijkheid van buitenaf zo snel mogelijk afbouwen. En weer op eigen benen gaan staan. Wat dus betekent dat alle overheidsfinanciën tegen het licht gehouden moeten worden. Inclusief die van de overheids NV’s.

De democratie versterkt moet worden zodat de kans op misbruikt en corruptie verminderd.

Er een uitgebreid economische forensisch onderzoek moet komen om zoveel mogelijk ” mis besteden” overheidsgelden terug te halen.

En projecten opgestart moeten worden die ten gunste zijn van de economische situatie van het eiland bijvoorbeeld;

Wind en zonne-energie projecten.

Garnalen kweken.

Champignons/paddenstoelen kweken.

Verbetering van de watervoorziening (water winning)

En ik heb wel de overtuiging dat er meer projecten kunnen komen die goed zijn voor het algemeen nut en werkgelegenheid.

Ik denk dat deze projecten beter zijn dan mensen thuis laten zitten.

Ik weet niet of het al te laat is voor optie 3, maar ik vind optie 2, zoals hij zich nu ontplooid mogelijk de slechtste.

Het is mijn eiland en hier kan ik helpen.

Naam en adres bij redactie bekend,

Curacao