Ingezonden | Correctie Duo Extreme 2019

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Patrick Thissen aan het woord.

Onlangs heb ik onder andere op sociale media en als ingezonden brief in de krant een artikel gepubliceerd over vervuiling door mountainbikers tijdens de Duo Xtreme, een jaarlijkse mountainbike wedstrijd op Bándabou.

Dit artikel heeft veel ophef veroorzaakt, zowel binnen de fietsgemeenschap als daarbuiten.

In het artikel heb ik de indruk gewekt dat er karrenvrachtenafval op de paden zijn achtergelaten en dat alle mountain-bikers hier schuldig aan zijn.Geen van beide is het geval.

Ik weet dat het hele parcours binnen een dag na de wedstrijd is schoongemaakt. Ik betreur het als ik mountainbikers, organisatoren, vrijwilligers en sponsoren onnodig heb gekwetst en als ik schade heb toegebracht aan het evenement. Daarvoor bied ik mijn verontschuldigingen aan.

Patrick Thissen,

Curaçao