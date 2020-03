Ingezonden | Covid-19/corona op Curacao

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Hassnah Elhage aan het woord.

Covid-19 heeft de hele wereld in zijn greep en ook in Nederland merken we nu de gevolgen ervan. Deze pandemie is geen grap en kan niet vermeden worden. De snelheid waarop het verspreidt kan wel bestreden worden en dit is allesbepalend.

We hebben verschillende landen verschillende maatregelen zien nemen, en toch is er één land waar ik ontzettend trots op ben. Een klein land, ons kleine eiland, dat ontzettend groot handelt. De maatregelen die door de regering genomen worden, zijn hard en ingrijpend, maar ze zijn nodig. Dit beleid is niet alleen moedig, het is doorslaggevend.

Het preventief handelen en remmen van de snelheid waarop Covid-19 zich verspreidt is een must. De hele wereld gaat een zeer moeilijke tijd tegemoet. Alles lijkt stil te staan omdat het stil moet staan, maar op Curaçao staan we stil zodat we hierna kunnen doorpakken.

We staan stil zodat wij onze medici de kans kunnen geven om met alle mogelijke riemen te roeien die ze hebben. Zij doen hun best en nu ook een oproep aan het volk: doe ook jouw best.

Doe wat jij kan, en blijf thuis. Denk aan je medemens en denk aan je zorgverleners. Zij staan klaar voor jou, help ze daarin. Nos mester di otro. Kuida bo mes, kuida bo pueblo, i kuida Kòrsou.

Hassnah Elhage,

Curaçao