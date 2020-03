Ingezonden | Covid-19 in Koninkrijksverband

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Rowan Marchena aan het woord.

In een recente persconferentie over het Covid-19-virus belegd door de regering van Curaçao, vroeg de heer Maarten Schakel aan dr. Gerstenbluth in te gaan op het beleid van het kabinet- Rutte ten aanzien van het virus, namelijk het opbouwen van groepsimmuniteit. Dr. Gerstenbluth was stellig in zijn antwoord hierop.

Dit zou géén optie zijn voor Curaçao. Wij zouden voor deze aanpak simpelweg niet over de benodigde medische capaciteit beschikken. Wij zien hier dat de maatregelen van twee landen binnen het Koninkrijk ten aanzien van het virus totaal tegen elkaar indruisen.

Terwijl het beleid op Curaçao er juist op gericht is de toestroom van potentieel besmette mensen zo veel mogelijk te vermijden om zo onze bevolking te sparen, lijkt het erop dat het kabinet-Rutte reeds koers heeft bepaald, door het virus juist gecontroleerd (voor zover dat überhaupt nog mogelijk is) door Nederland zich te laten verspreiden, om zo groepsimmuniteit op te bouwen.

Dat zelfs de World Health Organization grote vraagtekens bij dit beleid zet en dat deze aanpak het leven van zo’n 60 tot 80 duizend Nederlanders kan gaan kosten laat ik even in het midden. Dr. Gerstenbluth heeft tijdens persconferenties door de dagen heen verschillende malen stilgestaan bij dit vraagstuk, namelijk de timing van het nemen van (nog) strengere maatregelen en hoe moeilijk het wordt om daarna te de-escaleren als de signalen voor de-escalatie er simpelweg niet zijn.

In het geval van de door Nederland gekozen aanpak zal het nog vele maanden duren voordat het virus is uitgeraasd. Zelfs dan is het mogelijk dat het virus ineens weer opduikt. Gezien de door de Curaçaose regering gekozen aanpak, en op basis van de uitspraken van haar belangrijkste adviseur in de persoon van dr. Gerstenbluth, lijkt het erop dat de-escalatie van het reisverbod uit Nederland er voorlopig niet in zit, aangezien dit haaks zal staan op het Curaçaose beleid om juist zo veel mogelijk de verspreiding van het virus op ons eiland tegen te gaan.

Gebrek aan regie binnen het Koninkrijk of niet, het lijkt mij dat dit vraagstuk voor Curaçao mogelijk enorme gevolgen zal hebben. Het is de vraag of de Curaçaose regering zich hiervan bewust is. Zij heeft namelijk gekozen voor een beleid waarin de volksgezondheid op de eerste plaats staat.

Een terecht besluit gericht op de korte termijn maar die mogelijk gepaard gaat met ernstige complicaties nadat de Nederlandse regering voor een aanpak heeft gekozen die haaks staat op het Curaçaose beleid. Aangezien het toerisme de enige sector in onze economie is die de laatste jaren groei heeft vertoond, en aangezien Nederland het grootste aantal toeristen aan ons levert zal de tegenstelling tussen het Curaçaose en het Nederlandse beleid ten aanzien de volksgezondheid mogelijk grote gevolgen hebben voor onze al zwakke economie.

Blijft voor de Curaçaose regering zoals nu de volksgezondheid op de eerste plaats staan of dreigt zij te zwichten onder de economische, financiële, sociale en politieke druk die de reisbeperking uit Nederland ongetwijfeld op Curaçao zal hebben?

Heeft de toeristische sector van Curaçao een mening hierover? Gezien de ernst van de situatie zou ik graag de media met klem willen verzoeken zowel onze regering als onze toeristische sector belangrijke vragen over hun gedeelde verantwoordelijkheid in dezen voor te leggen.

Rowan Marchena,

Curaçao