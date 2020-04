Ingezonden | Creatief crisisbeleid

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we A. Renardus aan het woord.

Ik merk dat we deze dagen zeer creatief bezig zijn. Eerst wordt het salaris van ambtenaren verhoogd en zwijgt de regering over het feit dat ze niet als anderen wat van hun luxe salarissen inleveren om zo het goede voorbeeld te geven. Een minister zei wel dat hij bereid was 50 procent van zijn salaris in te leveren maar dat zal wel een verspreking geweest zijn.

We worden boos op Nederland dat die niet direct hulp geven maar als wij zelf na jaren niet in staat zijn met hulp van de ambtenaren (zouden die er wel aan wer- ken) om een beoordelingssysteem op te zetten, dan krijgen die steeds weer een ver- hoging of ze werken of niet en als ze aan hun maximum komen dan krijgen ze 00k nog een extraatje.

In het bedrijfsleven ken ik dit niet, je maximum is je maximum wij kunnen het niet betalen. De overheid kan wel steeds meer gaan betalen; even de wet veranderen dat gebeurt op zeer korte tijd om hun inkomen te vergroten. Zo kunnen we steeds meer uit- geven en het volk mag het zoals altijd weer opbrengen. Dat er mensen zijn die nu door de maatregelen geen inkomen hebben, kan gebruikt worden om ons meer geld te gaan aftroggelen, crisisheffing.

Ik vind het prachtig te horen om mensen die geen inkomen hebben te adviseren een whatsapp te sturen naar de regering die thuis zit. Kantoren zijn gesloten, kan er dus niet naartoe lopen om te vertellen dat ik 00k geen inkomen heb. Ik zou 00k nog een ambtenaar kunnen besmetten dus kom niet naar de overheid, die zit thuis, het is geen urgent geval dat ik niet kan eten.

Hoe doen de mensen die in de supermarkten werken het om ons te bedienen en die zeuren niet dat er geen 2 meter afstand is maar die helden doen hun werk om ervoor te zorgen dat wij gevoed worden.

Overheid en ambtenaren, toon nu eens eindelijk dat jullie solidair zijn met het volk en doe wat zaken moeten gaan doen; verlaag jullie inkomen dan kunnen 00k wij dat doen, de lasten om jullie te blijven voeden worden kleiner en dan kan het tenminste ten goede komen aan die mensen die het echt nodig hebben Wij, het gewone volk, kunnen niet steeds giften doen om de vele monden die zich niet kunnen melden te blijven voeden.

Solidariteit begint bij de top en niet aan de bodem. Gelukkig merk ik dat bui- ten de overheid vele burgers, waaronder 00k goede ambtenaren, goed bezig zijn om hun medeburgers te steunen waar ze kunnen en ondanks de lockdown helpen ze elkaar en geven fors om hun medelandgenoten te helpen, de oude gewoonten van ons komen weer naar boven, als ik het heb kan ik het delen met mijn buren en we hielpen elkaar, zoals toen het nodig was we ons moederland geholpen hebben in tijd van nood en nooit eisen gesteld hebben zoals zij dat altijd doen maar laat ons niet ons hand ophouden en nooit dank je wel zeggen zoals zij ons dat leren maar laten we beginnen met zelf offers te brengen en niet van anderen verwachten dat ze dat zullen doen voor ons.

Overheid trek je broek eens aan en begin bij jezelf enje apparaat dan volgt de rest vanzelf.

A. Renardus,

Curacao