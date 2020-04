Ingezonden | Crisisbonus voor politie

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Tineke Poulino aan het woord.

Ik verslikte me in mijn ochtendthee op het moment dat ik op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad van 23 april de aankondiging voor het artikel ‘Crisisbonus voor politie’ zag staan. Aangekomen op pagina 3 las ik dat minister van Justitie Quincy Girigorie de politie wil belonen met een crisisbonus van drie miljoen gulden voor bijzondere werkzaamheden onder gevaarlijke omstandigheden tijdens de coronacrisis.

Ik wil niet verder ingaan of het KPC dit wel of niet verdient, dat is niet aan mij om te beoordelen. Maar in deze tijd:

1. dat werknemers op heel Curacao in bosjes werkloos worden en degene die nog wel werk hebben behoorlijk moeten inleveren sommige zelfs 40%, en een groot deel van de bevolking een beroep moet doen op de voedselbank.

2. de regering een beroep doet op Nederland om een grote lening omdat er geen geld genoeg is om de toegezegde NOW-regeling voor het bedrijfsleven te financieren.

3. de lening die door NL is toegezegd aanzienlijk minder als verwacht is, waardoor de NOW drastisch aangepast moet worden. In diezelfde tijd zwaait minister Girigorie met een Crisisbonus van 3.000.000 gulden. Ik kijk in de avonduren graag naar de NPO en zie de dan de Frontberichten. Hierin zien we medisch personeel dat zijn doet de besmette mensen zo goed mogelijk te verzorgen. Dit doen ze al maanden 24 uur per dag in shifts.

Iedereen heeft veel bewondering voor deze mensen die zich inzetten voor de mede- mens met inzetten van hun eigen gezondheid of die van hun naaste familie. Ik heb nog niet eenmaal iemand over een vergoeding of een bonus hiervoor horen praten.

Natuurlijk moeten deze mensen hiervoor beloond worden maar deze werkzaamheden gaan voor en praten over geld komt later en is nu niet belangrijk.

Tineke Poulino,

Curaçao