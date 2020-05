Ingezonden | Curaçao: baat bij betrouwbare digitale economie

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Hennie Harinck bekend aan het woord.

De mens was en is een homo ludens, een spelend wezen. Ooit zaten we te dobbelen bij een kampvuur, tegenwoordig spelen we online pokergames.

Historicus Johan Huizinga schreef over onze behoefte aan spelen een beroemd boek vanuit de basisgedachte dat alles wat wij ‘cultuur’ noemen voortkomt uit spel, en zich ontwikkelt als spel. Spelen zit diep verankerd in ons DNA, al had Huizinga daar nog nooit van gehoord.

,,In zijn boek onderzocht Huizinga de rol van de valsspeler die nooit de overhand mag krijgen omdat het spel anders uit elkaar valt”, constateert Huizinga- kenner Léon Hanssen in een interview in het dagblad Trouw. De cultuurcriticus trekt de lijn door naar de huidige tijd en ziet parallellen in de werelden van de sport en van de financiële dienstverlening.

,,In de sport is de rol van de valsspeler heel groot geworden. Lance Armstrong heeft door zijn dopinggebruik jarenlang valsgespeeld in het wielrennen. Eigenlijk weten we in de sportwereld helemaal niet meer wat echt spel is en wat vals spel is. Hetzelfde merk je in het bankwezen en in de politiek. Daarin gebeurt zoveel dat we ons moeten afvragen: is de valsspeler zo langzamerhand niet de hoofdrolspeler geworden?”

Valsspelers zijn bondig gezegd mensen, organisaties en bedrijven die zich niet aan de regels houden. Zo zijn banken ooit begonnen als een collectief van boeren die op basis van solidariteit hun geld aan de beheerder toevertrouwden. Inmiddels zijn ze – ik heb het niet over de coöperatieve banken – uitgegroeid tot arrogante, ondoorzichtige molochs die compleet losgezongen lijken te zijn van de realiteit, getuige hun buitenproportionele beloningen binnen de eigen gelederen en hun gewetenloze malversaties met andermans geld.

Het besef dat zij de hoeder zijn van andermans geld lijkt verdwenen. Zonder scrupules brengen zij – nog steeds – complexe financiële producten op de markt waar de klant nog maar van moet afwachten of hij er op termijn beter van wordt.

Neobankiers

Een jonge generatie zogeheten neobankiers gooit het roer om. De Nederlander Ali Niknam startte zijn digitale bank Bunq vanuit het streven dat het nieuwe bankieren stoelt op de principes van welzijn, toegankelijkheid, transparantie en duurzaamheid. Waar is de klant bij gebaat? is de vraag die hij zich voortdurend stelt. De ambitieuze Niknam ziet niets in de winstgedreven productfocus van de traditionele bankiers. Hij staat voor een ethiek die de mens en de aarde ten goede komt, en noemt dat ‘dienstverlenend in vrijheid’.

De bankenwereld is niet de enige sector waar een transformatie gaande is. Ook de – internationale – goksector denkt na over zijn klanten, of zoals de Engelsen het verwoorden in hun New UK Financial Regulatory Framework: ‘de focus wordt verlegd van harde sales naar het welzijn van de consument’. Als een digitale sector bij uitstek gaat het hier om gebruik te maken van nieuwe technieken en ontwikkelingen in met name betaalsystemen, waar de traditionele banken tot voor kort het monopolie op hadden. Het is misschien niet voor iedereen meteen zichtbaar maar ook op het gebied van betaalsystemen worden grote sprongen gemaakt.

Even inzoomen op de Curaçaose situatie: online gokbedrijven op het eiland zijn voor hun geldtransacties aangewezen op buitenlandse betaalsystemen en banken, ook omdat het eenvoudigweg niet is toegestaan geld in deze tak van industrie bij banken op het eiland onder te brengen.

De corebusiness van Curaçao in dezen is kort gezegd gelegenheid bieden aan bedrijven om online goksites te starten middels een – tot voor kort omstreden – systeem van licentieverlening, wat mogelijk is dankzij de Landsverordening buitengaatse hazardspelen uit 1993.

Een recent vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie inzake een hoger beroep van Cyberluck Curaçao tegen de curator van het failliete Stacktrace nam wat dat betreft de laatste restjes twijfel weg. Die wet uit 1993 kwam overigens niet uit de lucht vallen.

De geschiedenis van het gokken op Curaçao, destijds nog in de gedaante van loterijen, gaat terug tot begin twintigste eeuw. De bevolking kocht toen op grote schaal loten in de omringende landen, waaronder Venezuela. Om die kapitaalvlucht tegen te gaan werd de Loterijverordening 1909 in het leven geroepen die eilandelijke loterijen mogelijk maakte.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw herhaalde zich iets soortgelijks. Er ontstond een groot Curaçaos netwerk van illegale loterijen en paardenraces in Venezuela en de Dominicaanse Republiek. Dat leidde uiteindelijk tot het legaliseren van de Wega di Number in 1987.

Cryptogeld

Terug naar 2020. We zijn aanbeland in een tijd waarin de economie meer en meer stoelt op digitalisering en technologisering. Wat kan dit betekenen voor de Curaçaose online gokbedrijven, met in het achterhoofd de principes van spelerswelzijn, transparantie en betrouwbaarheid? Financiële transacties vormen het hart van de sector, en juist op dat gebied zijn de mogelijkheden enorm verruimd dankzij geavanceerde Payment Service Providers, die kunnen werken met Softwareas- a-service (SaaS) en iDeal, wat borg staat voor snelle betrouwbare transacties, systemen die meteen een aantal risico’s screenen, zoals de identiteit van de speler, en of er sprake is van witwassen.

Tevens wordt op de site globallegalinsights. com door juridisch deskundigen Bas Jongmans en de op Curaçao woonachtige Xavier Rico gewezen op het vergezicht van een tijd waarin cryptocurrencies de munt worden waarin de transacties kunnen gaan plaatsvinden. Dat gecombineerd met de digitale ‘wallet’, zou betekenen dat cashgeld – wat gebruikt kan worden om geld wit te wassen – en bankrekeningen overbodig worden. Ze zeggen daarover:

,,Een cryptomunt is een waarde in zich, niet te vergelijken met cash. Het zou eerder digitaal goud kunnen worden genoemd, omdat een cryptomunt een gelimiteerde productie kent die louter digitaal in de vorm van een unieke code bestaat, gebaseerd op de blockchain-technologie.”

De speler stort zijn cryptogeld in zijn digitale wallet en als hij wint wordt de winst in diezelfde wallet gestort. Geen creditcards nodig, geen bankrekening nodig. En dankzij het feit dat het digitale grootboek in de blockchain – een blokketen die gegevens vastlegt – alle transacties transparant en definitief maakt, is er geen gevaar voor malversatie. Het gaat om blokken van informatie die naar elkaar verwijzen waardoor manipulatie meteen aan het licht komt.

Wellicht dat Curaçao in dit verband de kunst kan afkijken van de Marshalleilanden, een eilandengroep in de Stille Oceaan. Daar is op initiatief van blockchain-strateeg en visionair Tendon een volledig digitale ‘crypto-economie’, een virtuele jurisdictie, ontstaan op basis van de blockchaintechnologie. In dit verband spreekt Tendon met name over het duurzame aspect van een digitale economie, omdat er voornamelijk in de cloud wordt gewerkt en er dus geen extra druk ontstaat op schaarse middelen, en overbodig vliegverkeer wordt voorkomen.

In de woorden van deze visionair: ,,Dit gaat over maatschappelijke verantwoordelijkheid, over het fundamenteel aanpassen van het weefsel van de economie en de samenleving om te komen tot duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en een eerlijker verdeling van de welvaart.”

Hennie Harinck, Nederland

(oud-redacteur Algemeen Dagblad Curaçao en oud-redacteur Amigoe),

Nederland