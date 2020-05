Ingezonden | Curaçao in nood

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Julie Pieler aan het woord.

Met stijgende verbazing en bezorgdheid heb ik de hoofdartikelen gelezen in uw uitgaven van 15 en 16 mei. Het artikel genoemd ‘Samen een vuist maken’, waarin de minister-president een pleidooi houdt om zelf de financiële gevolgen te overwinnen van het huidige coronavirus, komt niet realistisch over.

Er is geen eenheid in de vorm van denken en handelen van de Curaçaose bevolking, getuige de verkiezingsuitslagen en het chaotische verkeersgedrag. Dan zijn de lokale financiële middelen beperkt en het lenen op de internationale markt zal niet gemakkelijk gaan, want daar hangt een ‘prijskaartje’ aan ingevolge de te betalen rente, die weer uit de belastingopbrengst moet komen.

Hoe zwakker de kredietaanvrager, des te hoger de rente! Curaçao maakt deel uit van een wereldgezondheidscrisis van een niet eerder vertoonde omvang, die de economie van alle landen treft. De voor ons zo belangrijke Verenigde Staten (VS) zijn koploper in deze crisis en zoals het er nu naar uitziet, zal het moeilijk zijn om dit jaar de gezondheidssituatie in de VS te normaliseren.

Met andere woorden, de Curaçaose economische crisis zelf op bevredigende wijze oplossen is niet haalbaar. Dan is er nog een element dat we in aanmerking moeten nemen, dat is het feit, dat het orkaanseizoen per 1 juni a.s. begint en de gevolgen hiervan voor het Caribisch gebied zijn niet in te schatten. In de zaterdageditie van 16 mei onder de kop ‘Niet meer vrijblijvend’ staat de mening weergegeven van de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops. Hij gebruikt politieke elementen van ongekende omvang en de staatssecretaris zal zich ervan bewust zijn, dat deze in de voorgestelde vorm op Curaçao niet haalbaar zijn.

M.i. wil de heer Knops tot uitdrukking brengen, dat sedert de autonomie van Curaçao sedert 10-10-‘10 een wildgroei te zien heeft gegeven op het gebied van de overheidsprojecten en de daarmede gepaard gaande uitgaven. Voor de autonomiedatum was het Curaçaose bestuur ondergebracht in het bestuurskantoor aan de Concordiastraat. Iedere gedeputeerde had een eigen kamer. Nu is iedere ‘gedeputeerde’ ‘minister’ geworden en ieder heeft een eigen ‘koninkrijkje’ geschapen middels dure gehuurde kantoren en het verzamelen van veel ambtenaren om het belang van het ‘koninkrijkje’ te demonstreren.

Kortom, de overheidsuitgaven kunnen stukken omlaag door maatregelen zoals: lagere huur gaan betalen, een ‘carpool’ voor de ministers en belangrijke functionarissen en het minder exploiteren van dienstwagens en de vernieuwing van bijvoorbeeld politieauto’s beperken tot de hoogste noodzaak. Ook de plannen van de premier op blz. 4 van de vrijdageditie zijn zeer zinvol. Nu nog het uitvoeren van deze plannen. Dan nog een vraag: ‘er waren vele thuiszittende ambtenaren’, die op een aanstelling wachtten. Hoe is de stand nu? Hoe worden vacatures ingevuld? Interne overplaatsing en vraagt men zich af, of de invulling van deze vacature noodzakelijk is?

Nog niet lang geleden, vierde het ‘patronagesysteem’ hoogtij, waarmede gekozen politici de ‘werkloosheid’ (van familie of bekenden) bestreden. Dan ben ik het met de heer Knops eens, dat de exorbitante salarissen en bijkomende faciliteiten van directeuren bepaalde overheidsbedrijven en instituten moeten worden gekort. Ik moge de minister-president in overweging geven om in Nederland de zaken (zonder groot gevolg) binnenkort te gaan bespreken. Er is één keer per week een KLM-vlucht en dus de mogelijkheid is er. Een persoonlijke bespreking tussen twee bewindslieden moet een oplossing kunnen bieden.

Nederland zit niet te wachten op een ‘leeglopend’ Curaçao en dat er honderdduizend nieuwe bijstandstrekkers bijkomen. Dan nog een laatste cruciale opmerking (het venijn zit in de staart): Pas op voor DEVALUATIE van onze munt! Deskundigen hebben hier al over gesproken en de gevolgen zullen rampzalig zijn voor de bevolking van Curaçao en de kans dat Curaçao dan een tweede HAÏTI wordt is dan aanwezig.

Julie Pieler,

Curaçao