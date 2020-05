Ingezonden | Curacao open voor toerisme?

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we C. Koster aan het woord.

De cijfers zijn duidelijk, er is een dalende lijn te zien. Maar een schijn quarantaine zal geen enkel land helpen. Ook niet op Curacao.

We hebben maanden achter ons waar iedereen zoveel mogelijk thuis blijft, een natuurlijke immuniteit kun je dus niet van spreken. Je bouwt pas immuniteit op als je in aanraking komt.

De zogenoemde tweede golf komt deze? Geen idee, wat ik wel weet dat iedere griep epidemie doden veroorzaakt. En dan betreffen het óók de zwakkeren, de mensen met een aandoening. Waarom zouden deze anders opgeroepen worden voor een griep prik?

Beschermen van deze mensen is niet meer dan normaal. Ook dan is hygiëne en afstand het beste, maar de politiek lijkt dat vergeten te zijn. Of is het bewust vergeten?

Wij zouden 20 mei naar het ons geliefde Curacao gaan voor 3 weken. Met het vliegtuig uiteraard. In het huis op een resort. Daar aangekomen zelf voor maaltijden zorgen en relaxen op het strand bij het huis. Afstand geen probleem. We zouden komen voor onze rust, ontspanning.

Relatief weinig risico op besmetting zou ik menen.

We leven allemaal met een bepaalde “angst”, mensen kijken elkaar aan als je niest. Mag het, er bestaat ook nog zoiets van hooikoorts, een gewone verkoudheid. Met dank aan de politiek kijkt iedereen elkaar nu sceptisch aan.

Naar Curacao met een verplichte quarantaine 2 weken bij aankomst?? Wat een giller, daar trapt niemand in. En dan ook nog op eigen kosten. Weer de regering wel hoe hard ik moet werken voor deze “luxe” van 3 weken? Dan zit een 2 weekse hotelfactuur er niet in. Met dan nog maar 1 week over om te doen wat we wilden.

De kans dat ik geprikt wordt door een tijgermug is groter, en de daarbij behorende verschijnselen zijn ook niet fijn.

We gaan allemaal ook naar landen met malaria, gele koorts, difterie en noem maar op. Moeten we dat dan ook maar niet meer doen?

Als quarantaine zo belangrijk is voor Curacao dan laat de toerist 2 weken voor aankomst in thuisland in quarantaine gaan met een gezondheidsverklaring en een mondkapje op in het vliegtuig. Daar heb je dan meer aan.

Of nog beter laat een ieder onderzoeken op antistoffen, dan weet je of je het hebt gehad. Want eerlijk is eerlijk, in februari heb ik de huisarts gebeld met klachten van hoofdpijn en keelpijn, hoesten. Ik had geen koorts. Ik zou het dus niet hebben volgens de huisarts. Want ik was ook niet in een risico gebied geweest. Nee, klopt maar wel wekelijks in een sporthal met veel publiek, zou daar niemand in een risico gebied geweest zijn….

Kortom het rammelt aan alle kanten.

Doe normaal zou ik zeggen. Afstand en hygiëne helemaal mee eens, maar dat zou altijd verstandig zijn.

Ik zou het voor Curacao verstandig vinden om weer normaal te doen. Het eiland heeft de luxe niet om nog langer gesloten te zijn. Voor de bevolking niet, voor de economie niet. Maar of er veel toeristen zullen komen? Het eiland zal nu een hogere ratio hebben wat criminaliteit betreft, hoger dan al normaal. De toerist zal dat merken. Simpel de bevolking kan niet eens meer boodschappen doen vanwege financiële problemen. Dan komt de toerist die het wel kan. De kans is groot dat er wel iets te merken zal zijn.

En ik denk dat ieder land, niet alleen Curacao, geleerd heeft dat men niet op gezondheidszorg mag bezuinigen.

Met vriendelijke groet,

C. Koster,

Curacao