Ingezonden | Curaçao: semi dictatuur

Vandaag laten we Arjan Vegting aan het woord.

Iedereen zal meteen zeggen dat ik gek ben. Onze democratie is in stand gehouden door het koninkrijk. Als Curaçao onafhankelijk was, dan zou dit anders zijn. Laten we alles op een rijtje zetten.

Ten eerste is ons politiek systeem niet geschikt voor de cultuur van ons eiland. Een kopie van het Nederlands systeem waar de normen en waarden veel anders zijn dan hier. Verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk proberen er wat van te maken.

Ons systeem heeft als uitgang punt een trias politica systeem waarbij en wetgevende macht die wetten opstelt, een uitvoerende macht die het dagelijks bestuur van de staat uitoefent en een rechterlijke macht die deze uitvoering toetst aan de wet. De wetten die zijn opgesteld gelden voor iedereen, inclusief de overheid. Zodra er een wet is aangenomen door het parlement, is deze open tot toetsing bij het gerechtshof.

Maar zoals de heer Henriquez in zijn artikel wetteloze staat heeft aangegeven is onze overheid hier niet bij gebaat. Meerdere malen heeft de overheid een vonnis naast zich gelegd, zonder daar verantwoording voor af te geven. Dit zijn de eerste trekjes van een dictatuur. Gebruik maken van de rechterlijke macht wanneer het hun uitkomt en minachting van het gerecht wanneer deze tegen hen is.

Wat erg opvallend is dat de politici zich gedragen als machtige personen die alleen verantwoording hoeven af te leggen aan hen zelf. Recent heeft een minister advies gevraagd aan verschillende instanties, en heeft hier een negatief advies gekregen. Net als bij een vonnis dat niet past bij zijn idee, wordt dit naast zich gelegd en gaat zijn plan gewoon door. Maar dit gedrag is niet alleen op kleine schaal te vinden. Neem dit stukje werk van onze politici maar eens op je bord.

In de jaren negentig werd er besloten om een zelfde status te krijgen als Aruba. Het Status Apartus. Met dit zou de overheid meer macht krijgen, omdat de controle functie die de Nederlandse Antillen had vervallen. Wat opvallend was, dat alle politieke partijen achter dit standpunt stonden. Dit waren dezelfde partijen die elkaar in de haren vliegen over de meest domme dingen. Maar bij dit idee waren zij allemaal gebaat.

Dus laten wij advies vragen aan de bevolking. Ook een eerste keer. Het referendum. Zij ( alle politieke partijen) zijn begonnen met kampanje voeren voor hetzelfde standpunt. Maar wat zij niet hadden verwacht dat vanuit de bevolking groepen opstonden en op kwamen voor andere opties. Met uitkomst dat hun standpunt met grote nummers van tafel werd geveegd.

Over een periode van 10 jaar hebben zij de wens van de bevolking tegen gewerkt en toen weer een referendum uitgeschreven. Geduld moeten wij ze wel geven. Was het niet dat wij een gedeelte zijn van het koninkrijk dan hadden we allang PAPI DOK als president

Ons politiek systeem is niet het beste voor ons land. Waarbij het parlement de functie heeft om de overheid te controleren, mag je vaststellen dat de overheid en parlement een is. Daarnaast legt de overheid vonnissen naast zich neer zonder dat het parlement daar iets aan doet. Dit betekent dat trias politica niet van toepassing is in werkelijkheid, maar alleen op papier.

meerdere malen aangetoond dat dit niet het geval is. Neem het referendum in de jaren 90. Alle politieke partijen stonden voor hetzelfde standpunt, maar de bevolking niet. Wel heel opvallend.

Arjan Vegting,

Curaao