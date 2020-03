Ingezonden | Dag voor nationaal gebed

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

Ik rolde vanochtend bijna van m’n gemakstoel toen ik de kop las in uw krant van woensdag 18 maart: ‘Dag voor nationaal gebed’. De wereld staat in brand en Rhuggenaath komt met een onzinnig idee. Ik wil toch in het kort reageren dat ik dit schandelijk absurd vind, en daarenboven volstrekt abnormaal.

We worden al dagelijks getrakteerd op allerlei nonsensuitlatingen van Trump en nu dit er nog bij gaat me echt te ver. De heer Rhuggenaath moet zich met de problemen bezighouden zoals het een ‘leider’ betaamt en de bevolking niet trachten op te roepen met volstrekt onzinnig gebazel, koplamp verlichten en andere onzin.

Laten we de werkers in de zorg, politie, ambulance, brandweer, artsen liever in het zonnetje zetten en die beroepen bij naam noemen, en vooral dr. Gerstenbluth noemen. U moet zich schamen mijnheer Rhuggenaath.

Josef Martina,

Curaçao