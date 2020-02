Ingezonden | De Corona show

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Chris Jager aan het woord.

Iedere dag verbaas ik me en lach ook om de enorme Corona hype en media show. Ja, lachen: China, de grootste dictatuur ter wereld waar media en sociale media strak aan banden zijn gelegd; geen WhatsApp, Twitter, Google, FB enz.

Een land met bijna 1.500.000.000 inwoners waar aan de ‘gewone’ griep jaarlijks naar schatting vele 10duizenden overlijden (zo’n 2% van de cases, een incidentie als bij Corona), aan verkeersongelukken zo’n 250.000 personen en aan de enorme milieuverontreiniging (er moet immers geproduceerd worden, so what the hek met het milieu) eveneens ruwweg 100duizend (zie WHO rapporten). Jawel; per jaar.

Vrijwel niemand in het Westen die zich daar écht druk over maakt. Ook niet over de interneringskampen, heropvoedingskampen, miljoenen Oeigoeren en de ongeveer 3000 personen die jaarlijks ter dood worden veroordeeld en koud gemaakt; meer dan het totaal van alle andere landen samen.

China is immers ver weg en zolang we er goedkope (veelal inferieure) produkten kunnen kopen, Westerse bedrijven er winst kunnen maken, er gezellig over die Lange Muur kunnen lopen en Chinese toeristen deviezen binnen brengen; why worry? Maar dan; de Corona griep; oeioeioei! Nog geen 1000 doden en een gewone incidentie van 2% (Sars 10%), maar toch; panische en overdreven reakties en media die er dagelijks van smullen; heerlijk!

Eindelijk weer een beetje klassieke sensatie en goedkope tendentieuze en bijna cosmetische bladvulling. Een tumba van westerse hypocrisie en surrealistische humor. Ik blijf er voorlopig om lachen.

Chris Jager,

Curacao